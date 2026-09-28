Luis Fonsi regresa a Gran Arena Monticello con su “Mar Infinito World Tour”: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas?

Los fanáticos de Luis Fonsi tendrán una nueva oportunidad de verlo en vivo. El cantante puertorriqueño regresará a Gran Arena Monticello el próximo viernes 2 de abril de 2027, como parte de su nueva gira internacional, “Mar Infinito World Tour”.

El concierto comenzará a las 21:00 horas y marcará el regreso del artista a San Francisco de Mostazal luego de sus anteriores presentaciones en el recinto.

Las entradas generales estarán disponibles desde el miércoles 30 de septiembre a las 12:00 horas, exclusivamente a través del sistema Ticketmaster.

Una nueva gira mundial

“Mar Infinito World Tour” comenzará el 20 de febrero de 2027 en Puerto Rico y llevará a Fonsi por escenarios de Europa, Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

La gira llega en un momento de actividad para el cantante. Su reciente sencillo “Cambiaré” alcanzó el primer lugar de los rankings Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, mientras que “Me Despido” también ha destacado en las radios de Chile y Argentina.

El espectáculo promete recorrer distintas etapas de la carrera del puertorriqueño, incluyendo algunos de sus temas más reconocidos.

Entre ellos aparecen “Despacito”, “Échame la Culpa”, “Aquí Estoy Yo”, “No Me Doy por Vencido” e “Imagíname Sin Ti”, además de sus lanzamientos más recientes.

Con más de dos décadas de trayectoria, Fonsi se mantiene como uno de los nombres más reconocidos de la música latina y ahora prepara su regreso a Chile con una nueva producción internacional.

Luis Fonsi se presentará el viernes 2 de abril de 2027, a las 21:00 horas, en Gran Arena Monticello. Las entradas generales saldrán a la venta el miércoles 30 de septiembre a las 12:00 horas mediante Ticketmaster.

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