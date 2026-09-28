Kurt Carrera no aguanta las lágrimas en plena emisión de Fiebre de Canto: «Ojalá él me perdone»

Un emotivo momento se vivió durante la última emisión de Fiebre de Canto en CHV. Kurt Carrera terminó su presentación entre lágrimas y sorprendió al revelar el difícil momento personal que enfrentó durante la última semana.

El comediante interpretó «Perdóname», reconocido tema de Camilo Sesto. La canción adquirió un significado especial para él debido a una reciente pérdida.

Tras finalizar su presentación, Carrera no pudo contener la emoción. Al verlo afectado, Diana Bolocco se acercó para acompañarlo y entregarle su apoyo frente a las cámaras.

«Te queremos mucho. Aquí estamos tus compañeros para levantarse y para darte ánimo», le expresó la conductora mientras lo abrazaba.

Luego, agregó: «Está triste y uno también tiene derecho a estar triste».

La pérdida que afectó a Kurt Carrera

Fue entonces cuando el comediante decidió explicar qué había ocurrido.

«Igual quiero explicar esto. Fue una semana muy dura para mí, se murió un gran amigo de cáncer a la sangre, fue todo muy rápido. No lo pude ir a ver por correr, por la pega. Murió antes. Perdóname, amigo querido, Jorge Soto», relató.

Carrera también reflexionó sobre el vínculo que tenía con su amigo y la importancia de aprovechar el tiempo con las personas cercanas.

«Él me hizo mejor persona, para que la gente sepa que hay que querer mucho a los amigos y de repente la vida es rápida, no te deja tiempo», afirmó.

En esa línea, detalló cómo ocurrieron los últimos días: «Yo pensé que me iba a esperar hasta el viernes, pero falleció el viernes, lo enterramos el domingo».

El recuerdo también estuvo presente durante su interpretación de Camilo Sesto.

«Me pegó mucho la canción porque lo sentía y ojalá él me perdone por no haber ido a despedirme», expresó Carrera.

Sus palabras generaron una inmediata reacción en el estudio. Diana Bolocco, el jurado y el público acompañaron al comediante en el complejo momento.

«Entendemos por lo que estás pasando, te vamos a acompañar», manifestó finalmente la conductora.

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