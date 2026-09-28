Tras ser el personaje del momento: la acusación que sacude a Leo Rey

El nombre de Leo Rey volvió a quedar en el centro de la conversación luego del reciente revuelo generado por sus declaraciones sobre su excompañero de La Noche, Alexítico. En medio de la polémica, la bailarina Kamila López decidió referirse públicamente a su experiencia trabajando junto al cantante.

A través de sus redes sociales, López aclaró que no busca involucrarse directamente en la controversia, pero aprovechó la atención que ha recibido el intérprete para entregar su propia versión sobre su salida del equipo.

Exbailarina de Leo Rey arremetió contra el cantante tras viral momento

La exbailarina aseguró que todo ocurrió después de que reclamara por pagos que, según su relato, estaban pendientes desde hacía tiempo.

“Me tienen chata contándome todo lo de Leo Rey y preguntando por qué ya no estoy. Ahora les cuento”, comenzó señalando en una declaración que posteriormente fue compartida por la periodista Cecilia Gutiérrez.

En su publicación, López cuestionó la situación que habría vivido junto a otros trabajadores del equipo.

“Dicen que anda llorando porque Alexítico lo echó del grupo cuando él lo dio todo, y ellos hicieron lo mismo conmigo. Todo por cobrar la plata que me debían, que era un montón y nadie decía nada para cuidar la pega”, afirmó.

La bailarina también aseguró que los problemas con los pagos no la habrían afectado solamente a ella.

“Tenían la pura embarrada, le debían montón de plata a todos, músicos incluidos… pero la pareja y mánager de Leo Rey se operaron entera con la plata de todos nosotros y todos calladitos mientras los pagos se acumulaban”, sentenció.

Luego, sostuvo que durante ese período llegaron a trabajar sin recibir remuneraciones.

“Trabajábamos sin recibir un peso y no daban explicación”, afirmó.

Uno de los episodios que relató tuvo relación con una presentación de Año Nuevo. Según López, el pago se habría concretado varios meses después y bajo condiciones distintas a las que esperaba el equipo.

“Se demoraron tres meses en pagar el Año Nuevo. El trato era todos los años que se pagaba el doble y resulta que pagan 3 meses después solo con un bono de 50 mil. El grupo de WhatsApp en silencio, nadie dijo nada ni preguntó por qué”, continuó.

Frente a esta situación, la bailarina aseguró que decidió reclamar por los montos pendientes. Según su versión, esto habría terminado con su salida del grupo.

“Se molestaron, me pagaron en módicas cuotas y me echaron cagando sin ningún motivo, solo por pedir que me pagaran lo que me debían ¡gente penca!”, sostuvo.

Finalmente, López volvió a referirse a la actual controversia que involucra a Leo Rey y lanzó una dura crítica contra el equipo.

“¡Y ahora anda viralizado por denostar a otros! ¡Qué asco de personas todos los de ese equipo!”, expresó.

La bailarina también reconoció que su relato nace desde el enojo por lo ocurrido.

“Y antes que digan que lo digo de picada, ¡sí! estoy picada y dolida también, pero digo la pura verdad. Eso, gente, besos a todos #chupalotuleorey”, cerró.

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