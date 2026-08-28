Luis Fonsi prepara “el show más importante” de su carrera y confirma regreso a Chile: ojo a la fecha del anuncio

Luis Fonsi prepara una nueva etapa en su carrera. El cantante puertorriqueño conversó en exclusiva con La Mañana de la Corazón, donde habló con Chavito y Sita Evelyn sobre su más reciente lanzamiento, “Me despido”, y entregó importantes novedades sobre lo que viene para su carrera.

Durante la conversación, el artista adelantó que su próximo álbum llegará a comienzos de 2027 y que su lanzamiento dará el puntapié inicial a una nueva gira mundial.

“El disco sale el año que viene, a principios del año que viene. A partir del lanzamiento del disco empieza la gira mundial”, contó Fonsi.

Luis Fonsi confirma su regreso a Chile

Y aunque todavía mantiene bajo reserva las fechas, el cantante entregó una noticia que alegrará especialmente a sus seguidores chilenos: su próximo tour sí contempla una visita a nuestro país.

“Y por supuesto, 100% que voy a visitar a Chile, no tan solo a Santiago, sino que vamos a visitar a varias ciudades, como siempre hago, porque Chile para mí es un lugar maravilloso”, aseguró.

La declaración generó entusiasmo en el estudio, aunque Chavito y Sita Evelyn rápidamente le pidieron algún detalle más concreto sobre su esperado regreso.

Fonsi respondió que la espera no será demasiado extensa. “En dos semanas voy a hacer el primer anuncio de la gira, de la primera fecha”, reveló.

El intérprete de “Despacito” explicó que tiene preparada una estrategia para ir revelando poco a poco los detalles de este nuevo tour. De hecho, anticipó que se trata de un proyecto especialmente ambicioso.

“Hasta ahora es la gira más importante que he planificado en mi carrera”, afirmó.

La magnitud del espectáculo también estará marcada por una producción que, según sus propias palabras, incluirá elementos que nunca antes había realizado.

“A nivel de producción estoy haciendo cosas que nunca he hecho”, adelantó el cantante, quien además está trabajando con nuevos colaboradores en distintas áreas del espectáculo.

“Estoy trabajando con gente con quien nunca he trabajado, a nivel musical, la banda, los bailes. Como que se está trabajando de una manera muy diferente a como lo he hecho en el pasado”, explicó.

¿El objetivo? Elevar el espectáculo a un nuevo nivel y convertirlo en una experiencia especial para sus fanáticos.

“Porque quiero que sea el show más importante de mi carrera”, sentenció.

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