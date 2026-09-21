45 mil personas cantaron sus grandes éxitos: Romeo Santos y Prince Royce hicieron vibrar el Estadio Monumental

Los artistas reunieron a 45 mil personas en Santiago, en una jornada que confirmó la conexión del público chileno con dos de las principales figuras del género.

El espectáculo fue parte de “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, la gira conjunta que durante los últimos meses llevó al llamado Rey y Príncipe de la Bachata por distintos escenarios internacionales.

La presentación en Chile llegó después de una extensa etapa europea. Entre junio y agosto, ambos artistas realizaron 17 conciertos en seis países, pasando por España, Italia, Reino Unido, Alemania, Francia y Países Bajos.

Entre los escenarios que recibieron el espectáculo estuvieron The O2 de Londres, Accor Arena de París, Lanxess Arena de Colonia, RCDE Stadium de Barcelona y Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Una noche marcada por los grandes éxitos

En Santiago, el público acompañó durante horas el repertorio de ambos artistas. Romeo Santos repasó algunos de los temas que marcaron su trayectoria, mientras Prince Royce hizo lo propio con sus grandes éxitos.

El setlist incluyó canciones como “Propuesta Indecente”, “Eres Mía”, “Imitadora”, “La Diabla”, “Darte un Beso”, “Corazón Sin Cara”, “Stand By Me”, “Incondicional” y “Promise”.

A estos clásicos se sumaron canciones de “Better Late Than Never”, proyecto colaborativo que finalmente reunió a ambos artistas después de años de expectativa entre sus seguidores.

El show combinó presentaciones individuales con momentos compartidos sobre el escenario. Así, Romeo Santos y Prince Royce recorrieron distintas etapas de la bachata frente a un público que cantó y bailó sus canciones.

Un espectáculo de nivel internacional

La presentación mantuvo el despliegue que el tour mostró durante su recorrido por Europa.

Pantallas, visuales, banda en vivo y una puesta en escena inspirada en Nueva York formaron parte del espectáculo presentado en el Estadio Monumental.

Sin embargo, fueron las 45 mil personas presentes en el recinto las que transformaron la jornada en una verdadera fiesta de la bachata.

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