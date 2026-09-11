Jere Klein en Santander Arena: ¡Ya comenzó la venta de entradas! Revisa cómo comprar

Jere Klein se alista para uno de los desafíos más importantes de su carrera. El cantante chileno confirmó “El Llamado”, espectáculo que presentará el viernes 11 de diciembre en el Santander Arena de Santiago.

El artista prepara una presentación que repasará distintos momentos de su trayectoria. El recorrido irá desde sus primeras canciones hasta la etapa que actualmente desarrolla en la música urbana.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Puntoticket. La venta comenzó con un precio especial de preventa, el que estará vigente hasta agotar el stock disponible.

La propuesta también contempla una producción especialmente diseñada para la jornada. El show contará con luces, visuales y una puesta en escena pensada para convertir el concierto en una experiencia única para sus seguidores.

“Quiero que mi fanaticada sienta que vio algo que solo pasó esa noche. Este show recorre desde mis primeras canciones hasta lo que estamos construyendo hoy; es una noche especial, una noche donde comienza ‘El Llamado’”, explicó Jere Klein.

Jere Klein apunta a la internacionalización de su carrera

El cantante también ve este espectáculo como una oportunidad para representar el crecimiento que ha experimentado la música urbana chilena a nivel internacional.

Durante este año, Jere Klein ha logrado ampliar su presencia fuera de Chile. Por eso, espera que el concierto en el Arena marque un nuevo punto de referencia para su carrera.

“Este año se abrieron puertas afuera que hace un tiempo ni soñaba y quiero que el Arena sea la vara con la que salgamos a mostrar a otros países que Chile es un país profesional y con una industria musical activa. Pero primero hay que hacer un show del porte de lo que la gente merece. Las cosas más grandes se ganan un show a la vez”, afirmó.

Estrenó colaboración con Justin Quiles

El anuncio de “El Llamado” coincidió con otro importante paso para el artista. Jere Klein estrenó “ICE”, una colaboración con el puertorriqueño Justin Quiles.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y suma una nueva alianza internacional a la carrera del cantante chileno.

Para Klein, trabajar junto al artista puertorriqueño tiene un significado especial. Según explicó, lo escuchaba desde sus comienzos en la música.

“Justin es alguien a quien escuchaba desde que partí en la música. Que hoy hayamos hecho una canción juntos es una señal de que el trabajo se está haciendo bien. Y para mí lo más lindo es estrenarla el mismo día que salen las entradas: es como decirle a la gente ‘esto es lo que viene y quiero que estés ahí’”, comentó.

Con “ICE” ya disponible y “El Llamado” en camino, Jere Klein enfrenta una etapa clave de su carrera. Su presentación en el Santander Arena se realizará el viernes 11 de diciembre.

Las entradas continúan disponibles mediante Puntoticket, mientras que la venta general comenzará una vez finalizada la preventa.

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