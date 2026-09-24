Melina Noto recibe cientos de elogios por fotografías de sus vacaciones en Brasil

Melina Noto aprovechó su viaje a Brasil para disfrutar de una jornada especial junto a su hija Alanna, fruto de su relación con Pangal Andrade.

La periodista argentina utilizó sus redes sociales para compartir parte de este momento familiar. A través de Instagram, publicó varias fotografías en las que aparece junto a la pequeña en una piscina.

Alanna nació en octubre de 2025 y, en esta ocasión, protagonizó las tiernas postales que su madre compartió con sus seguidores.

“Mi pececito”, escribió Melina Noto al acompañar las imágenes.

Las reacciones a los registros de Melina Noto

La publicación rápidamente generó reacciones entre quienes siguen a la comunicadora. Muchos usuarios destacaron la ternura del momento y dejaron mensajes dirigidos a madre e hija.

“Amo ver fotitos de Alana”, “está lista para su clase de natación”, “Que lindas que son” y “par de reinas” fueron algunos de los comentarios.

Otros seguidores también se fijaron especialmente en la pequeña. “La bebé la protagonista de la historia” y “más lindas que el sol” fueron parte de las reacciones que recibió el registro.

Sin embargo, la atención de algunos usuarios no se quedó únicamente en el momento entre Melina y Alanna. También repararon en la apariencia de la periodista durante sus vacaciones.

En las fotografías, Noto aparece con un bikini blanco mientras disfruta de la piscina. Su publicación recibió varios elogios de seguidores que destacaron cómo luce a menos de un año de convertirse en madre.

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