¡De impacto! Reconocido influencer muere tras someterse a procedimiento para aumentar el tamaño de su pene

El influencer y empresario británico-nigeriano Igho “Tiny” Ubiribo murió a los 43 años después de someterse a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de su pene durante un viaje a Bangkok, Tailandia.

Su fallecimiento ocurrió en marzo de este año, pero recién meses después se conocieron los resultados de la investigación forense que permitió establecer qué ocurrió tras el tratamiento.

Ubiribo, quien también era conocido en redes sociales como Denisi o Ego, acudió el 5 de marzo de 2026 a una clínica que hasta ahora no ha sido identificada. Según los antecedentes presentados ante el Inner West London Coroners’ Court, durante el procedimiento recibió una inyección de 40 mililitros de ácido hialurónico y lidocaína.

Después de la intervención, regresó al hotel junto a su esposa, Danielle Simba Allen. Más tarde, ambos acudieron a un masaje.

Fue durante esa instancia cuando el influencer comenzó a presentar fuertes molestias. Sintió dolor en el pecho y llegó a perder el conocimiento en dos oportunidades.

Ante la emergencia, una ambulancia lo trasladó hasta el Hospital Sukhumvit. Allí, los médicos determinaron que había sufrido una embolia pulmonar.

Aunque inicialmente Ubiribo podía responder algunas preguntas, su estado empeoró rápidamente. Volvió a perder el conocimiento antes de que el equipo médico pudiera realizarle una tomografía computarizada.

Los profesionales intentaron reanimarlo durante más de una hora y media. Sin embargo, el influencer murió durante la madrugada del 6 de marzo.

Investigación reveló la causa de muerte

Tras su fallecimiento, se realizó un examen post mortem en Reino Unido. El análisis detectó en sus pulmones material compatible con el ácido hialurónico que había recibido durante el procedimiento.

Con estos antecedentes, la forense Jean Harkin estableció que Ubiribo murió producto de una embolia pulmonar provocada por el tratamiento cosmético.

El empresario tenía cerca de 185 mil seguidores en Instagram, plataforma donde mostraba parte de su lujoso estilo de vida y alcanzó notoriedad por sus publicaciones.

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