Rostro de TV que terminó hospitalizado de urgencia y fuera de pantalla revela el motivo: particular enfermedad lo afecta hace años

Juan Pedro Verdier encendió las alarmas tras enfrentar durante cerca de dos semanas intensos dolores de cabeza. El cuadro empeoró en los últimos días y terminó con el participante de “Fiebre de Canto” en un servicio de urgencias.

El también pareja de Karen Paola debió ser trasladado en ambulancia luego de comenzar con vómitos reiterados. Según explicó a LUN, previamente ya venía experimentando distintos malestares.

“Venía hacía un tiempo con malestar en general, me dio dolor corporal, mucho dolor de cabeza y bruxismo. Todo producido un poco por el estrés y también por el hecho de que me diagnosticaron esa cefalea de racimo hace unos años atrás”, relató.

El antecedente que preocupa a Juan Pedro Verdier

Verdier fue diagnosticado hace algunos años con cefalea en racimos. Se trata de una enfermedad neurológica que provoca episodios de dolor muy intenso, generalmente alrededor de un ojo y en un solo lado de la cabeza.

De acuerdo con el neurólogo de la Universidad de Chile José Manuel Córdoba, consultado por LUN, las crisis pueden durar entre 15 minutos y tres horas. Además, pueden repetirse varias veces durante un mismo día y extenderse por semanas o meses.

El especialista apuntó al estrés y el bruxismo como posibles factores relacionados con el cuadro de Verdier. También advirtió que dormir mal puede intensificar los síntomas.

Terminó en urgencias tras los vómitos

Aunque intentó continuar con sus actividades, la situación cambió cuando comenzó a vomitar de manera reiterada.

En urgencias le realizaron distintos exámenes, incluido un escáner abdominal. Tras descartar algunas posibles causas, recibió tratamiento y fue dado de alta.

Ahora deberá mantener una dieta liviana, hacer reposo durante dos días y tomar medicamentos protectores del estómago. También tiene indicados calmantes en caso de presentar nuevamente dolor.

Sin embargo, el dolor de cabeza continúa siendo motivo de preocupación. Por eso, deberá realizarse nuevos estudios.

“Tengo que hacerme una resonancia de cerebro porque lo del dolor de cabeza viene hace mucho tiempo y es muy intenso, así que quieren ver de qué se trata”, explicó Verdier.

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