Patricio Torres, Patricio Achurra, Adriano Castillo y Renato Münster se reúnen en «Galanes Vintage»: cuándo es el estreno

Una particular reunión llegará a las tablas durante los próximos días. Patricio Achurra, Patricio Torres, Adriano Castillo y Renato Münster protagonizan “Galanes Vintage”, nueva obra escrita y dirigida por Rodrigo Muñoz.

El montaje debutará este jueves 1 de octubre en el Teatro San Ginés, donde tendrá funciones de jueves a sábado. Además, la producción contempla una presentación especial el próximo 24 de octubre en la Sala Rívoli de Valparaíso.

La historia sigue a cuatro actores que vuelven a encontrarse después de varios años. El motivo es aparentemente simple: deben preparar juntos una nueva obra de teatro.

Sin embargo, los ensayos rápidamente comienzan a sacar a la luz viejas diferencias. Con el paso de los años, algunas heridas siguen abiertas y también aparece un secreto relacionado con su pasado. Los cuatro protagonistas estuvieron enamorados de la misma mujer.

Aunque la historia es ficticia, “Galanes Vintage” incorpora elementos relacionados con las propias trayectorias de sus protagonistas. De hecho, los personajes utilizan los mismos nombres de los actores que los interpretan.

Un elenco marcado por la televisión y el teatro

La producción reúne a cuatro intérpretes reconocidos por el público chileno. Cada uno cuenta con una extensa trayectoria en televisión, teatro y distintos escenarios nacionales.

El proyecto inicialmente también contemplaba la participación de Fernando Kliche, quien había confirmado su incorporación al elenco.

Sin embargo, el actor no alcanzó a participar en los primeros ensayos debido a los problemas de salud que posteriormente provocaron su fallecimiento en julio pasado. Finalmente, Renato Münster se integró al montaje para completar esta particular reunión.

Una mirada al paso del tiempo

“Galanes Vintage” utiliza la comedia para abordar la evolución de la figura del galán y los códigos que durante décadas estuvieron ligados a este tipo de personajes.

La obra también pone sobre la mesa temas como el paso de los años, la amistad y los cambios en las relaciones.

A través de sus protagonistas, el montaje busca rescatar experiencias acumuladas durante décadas de carrera. Todo esto mientras combina situaciones humorísticas con momentos de nostalgia y emoción.

De esta manera, la propuesta de Rodrigo Muñoz reúne sobre un mismo escenario a cuatro actores con historias vinculadas al público chileno.

Las funciones en el Teatro San Ginés comenzarán este jueves 1 de octubre y se realizarán de jueves a sábado. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Posteriormente, “Galanes Vintage” llegará a Valparaíso con una función programada para el 24 de octubre en la Sala Rívoli.

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