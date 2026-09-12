«Estaba abajo con las maletas…»: Luis Jiménez recordó el momento exacto de su quiebre con Gala tras la infidelidad

Durante la noche de este viernes, Luis Jiménez habló por primera vez públicamente sobre la infidelidad con Coté López y polémico quiebre. En conversación con Fran García-Huidobro en Primer Plano, el exfutbolista se refirió especialmente al fin de su relación con Gala Caldirola.

Luis Jiménez reconoció de entrada: “Me da pena, me da vergüenza (…) estoy acá porque corresponde dar la cara. Si bien lo hice desde el primer día con la persona que correspondía. A la que le debo explicaciones es a Gala, a nadie más. Y a su familia”.

Luis Jiménez recordó el momento exacto de su quiebre con Gala tras la infidelida

Durante la entrevista, Fran García-Huidobro le preguntó directamente por el momento en que Gala decidió abandonar el hogar que compartían: “¿Cómo fue el día en que Gala se fue? Porque tú volviste y ella ya se había llevado todo“, consultó.

Frente a esta pregunta, el exfutbolista recordó con emoción aquel episodio: “Estaba abajo con las maletas, fue horrible (…) fue duro porque más encima estaba con el enano chico, quien no entendía nada”, relató.

“Entonces, la verdad es que hasta el día de hoy ha sido difícil porque, en el fondo, era un proyecto lindo“, aseguró.

El empresario también explicó que respetó la decisión de Gala de tomar distancia después de lo ocurrido: “Se fue, no hablamos (…) la verdad es que respeté lo que me pidió, que le diera su espacio y la dejara tranquila, y eso hice”, afirmó.

Finalmente, Luis Jiménez aclaró que sí intentó mantener contacto con la española después de la infidelidad, aunque finalmente, no lograron conversar: “Hablamos cuando estaba en Chile (…) intercambiamos un par de mensajes, pero no lo llamaría una conversación“, sentenció.

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