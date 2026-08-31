Daniela Aránguiz vio a Coté López llorando en Primer Plano y su reacción sorprendió a todos

La entrevista que Coté López concedió a Primer Plano sigue generando comentarios. La empresaria conversó con Fran García-Huidobro desde República Dominicana y entregó su versión sobre la polémica que terminó involucrándola con Gala Caldirola y Luis Jiménez.

Durante el espacio de CHV, López abordó distintos episodios relacionados con el quiebre amoroso. También aprovechó la instancia para ofrecerle disculpas a la española.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la empresaria se emocionó frente a las cámaras. López no pudo contener las lágrimas y continuó su relato entre sollozos.

Daniela Aránguiz no se guardó nada tras ver a Coté López llorando en Primer Plano

La escena rápidamente se tomó las redes sociales. Mientras algunos usuarios comentaron el momento, otros recurrieron a memes para reaccionar a la entrevista.

Entre quienes se refirieron al registro apareció Daniela Aránguiz. La panelista de Sígueme no solo comentó la conversación, sino que también realizó una particular imitación de Coté López.

En un registro difundido por el tiktoker Danilo 21, Aránguiz recreó uno de los episodios que López relató durante la entrevista. Se trata del supuesto afrodisíaco que la empresaria le habría entregado a Gala para una noche con Luis Jiménez.

“Te traje un regalito, te traje una regalito para una noche de pasión”, señaló mientras imitaba a López.

Pero la reacción de Aránguiz no quedó solo en la imitación. La comunicadora también compartió algunos memes relacionados con la entrevista y cuestionó directamente el relato de la empresaria.

“Viendo la entrevista de ‘PP’. No le creo nada y dónde mierda están las lágrimas”, escribió en una de sus publicaciones.

Sus comentarios también fueron analizados por Danilo 21, quien entregó su propia teoría sobre la postura que ha mantenido Aránguiz frente a la polémica.

“Yo tengo la teoría de que como a Daniela la han humillado tanto por las infidelidades del ‘Mago’ (Valdivia), entonces, no sé, le tiene mala a la gente que se mete entremedio de las relaciones. No sé, eso pienso yo”, explicó el creador de contenido.

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