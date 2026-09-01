Es de no creer: Filtran la estratosférica cifra que habría ganado Gala Caldirola tras la infidelidad de Luis Jiménez

Gala Caldirola estaría atravesando un importante repunte laboral tras su mediático quiebre con Luis “Mago” Jiménez. Así lo aseguraron en Plan Perfecto, donde entregaron detalles sobre los millonarios ingresos que la influencer habría conseguido durante las últimas semanas.

El periodista Sergio Marabolí fue quien puso sobre la mesa la llamativa cifra durante el programa de televisión. Según afirmó, la exposición que tuvo Caldirola después de su entrevista en Primer Plano habría tenido un importante impacto en sus negocios.

“Desde que dio la entrevista en Primer Plano hasta hoy, ¿saben cuánto ganó? 180 millones de pesos”, aseguró el comunicador.

De acuerdo con lo comentado en el espacio, esta cantidad estaría relacionada con una serie de acuerdos comerciales que la española habría concretado durante este periodo.

Entre ellos aparecerían contratos con una marca de ropa interior, una compañía de retail, una aplicación de compras y una firma de cosméticos. También se mencionó una colección de verano que la influencer realizaría junto a una reconocida marca de calzado.

Pero esos no serían sus únicos ingresos. En Plan Perfecto también señalaron que Caldirola habría recibido un pago por una entrevista para una revista. A esto se sumaría una eventual negociación con un canal de televisión.

Los nuevos planes de Gala Caldirola

Mientras su nombre continúa generando interés en televisión y redes sociales, Gala Caldirola también tendría una serie de actividades programadas fuera de la pantalla.

Pato Sotomayor afirmó que la influencer comenzaría este sábado una gira por distintas fiestas a lo largo de Chile. Su primera presentación se realizaría en Linares.

Según explicó el panelista, los asistentes podrían acceder al evento con entradas cuyos valores fluctuarían entre los $6 mil y $15 mil en puerta.

Sin embargo, sus próximos objetivos no estarían relacionados con el ingreso a un reality show ni con la conducción de un nuevo programa.

Sotomayor sostuvo que Caldirola tendría una meta mucho más ambiciosa: convertirse en candidata a reina del Festival de Viña del Mar 2027.

“Dice que su intención es ver el cariño de la prensa, de la gente y de la Quinta Vergara en febrero del próximo año”, afirmó el panelista.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google