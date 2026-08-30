«Es una oportunidad económica buena…»: Gala Caldirola respondió a los rumores de que entrará a nuevo reality

Gala Caldirola salió al paso de los rumores que apuntaban a su posible participación en “Volverías con tu ex? 3”, luego de que trascendiera que podría ingresar al reality de Mega junto a Mauricio Pinilla.

Las especulaciones surgieron en medio de la polémica que involucra a la española con Luis Jiménez y Coté López. Sin embargo, desde el entorno de la modelo ya habían descartado esta posibilidad.

Su mánager, Suro Solar, conversó con “Zona de Estrellas” y aseguró que: “Es el trabajo de ella y mi consejo como manager más que como amigo, sería entrar a un reality porque de esto tiene que ganar dinero, pero Gala no va a entrar a ningún reality este año”, afirmó.

“Gala no está preparada ni psicológicamente ni emocionalmente, y creemos que por más que sea muy bueno el dinero, queremos que la gente la conozca de verdad”, señaló.

Gala Caldirola respondió a los rumores de que entrará a nuevo reality

Ahora fue la propia Gala quien decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram.

La española reconoció: “Se está especulando mucho sobre si voy a entrar en ‘Volverías con tu ex’. Yo nunca he descartado volver a un reality, creo que es una oportunidad económica buena”.

“De hecho, yo iba a entrar a ‘Volverías con tu ex? 2’, pero se dio que tenía otros planes que me parecían más lindos, más constructivos y no entre por eso”, detalló.

Eso sí, sería el formato lo que no le acomodaría: “Siento que en este minuto de mi vida, emocionalmente, no me haría bien reencontrarme con ninguno de mis ex. Y, la verdad, no tengo interés en reencontrarme con ninguno de mis ex”.

Finalmente, Gala Caldirola fue categórica: “Por lo tanto, quería aclarar que no. No voy a estar en ‘Volverías con tu ex?’, porque no tendría ningún sentido. Lo cual no quiere decir que descarto volver a hacer realities en algún momento, pero ese formato en concreto, créanme, que en ese minuto no me interesa”, sentenció.

“Hay proyectos que vale la pena tomarlos y vivirlos, pero en este momento y el formato de ‘Volverías con tu ex’ en concreto, creo que no podría disfrutarlo. Hoy prefiero elegir mi paz mental, aún (así) estoy agradecida por la consideración”, escribió.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google