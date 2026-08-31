¡Giro inesperado! Amerikan Sound cambia de formación y uno de sus rostros emprende nuevo camino

Amerikan Sound sorprendió a sus seguidores al anunciar una importante modificación en su formación. La agrupación comunicó oficialmente la salida de Christian Farías, quien durante los últimos años fue una de las voces vinculadas al proyecto.

A través de sus redes sociales, la banda agradeció el camino recorrido junto al cantante y le deseó éxito en sus próximos desafíos. Sin embargo, el anuncio también marcó el inicio de una nueva etapa para el conjunto, que prepara una celebración especial al estar próximo a cumplir 30 años de trayectoria.

Cambio total en Amerikan Sound

“Hoy también comienza una nueva etapa en nuestra historia”, señalaron desde Amerikan Sound.

En ese contexto, la agrupación confirmó el regreso de dos figuras históricas. Se trata de Víctor “Gato” Véliz, una de las voces emblemáticas de la banda e intérprete de reconocidos temas como “Ámame”, “De aky pa’ ya” y “Haciendo el amor”.

A él se suma “Chapulín”, recordado integrante y animador de la agrupación, quien vuelve con su característico carisma y conexión con el público. Además, la nueva formación incorpora a Pablo Farfán, quien asumirá como una de las nuevas voces del proyecto.

Desde la banda destacaron que este cambio busca mantener la esencia que los ha acompañado durante tres décadas, mientras se preparan para lo que será una nueva etapa de su historia musical.

Por su parte, Christian Farías también quiso entregar su versión de los hechos y confirmó que su salida responde a una decisión personal y profesional. El cantante explicó que ahora enfocará sus esfuerzos en desarrollar una carrera como solista.

“Hoy he decidido dar un paso al costado y comenzar un nuevo camino, iniciando mi carrera como solista, con nuevos sueños, desafíos y proyectos”, expresó.

Farías también tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo acompañaron durante su paso por Amerikan Sound, especialmente sus compañeros, el equipo de trabajo y los fanáticos.

“Me voy con la frente muy en alto”, afirmó el artista, destacando que entregó todo sobre el escenario durante su etapa en la agrupación.

Finalmente, el cantante dejó claro que su vínculo con la música continuará intacto. “Hoy me despido de Amerikan Sound, pero no me despido de la música”, sentenció. Así, mientras el grupo prepara su renovada formación, Christian Farías comienza oficialmente una nueva etapa de su carrera.

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