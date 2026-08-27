Se viraliza supuesto video de famoso periodista chileno «curao», en el suelo y con los pantalones abajo: tuvo que salir a aclarar la situación

Un particular video comenzó a circular durante esta semana en redes sociales y rápidamente generó comentarios. El registro mostraba a un hombre aparentemente bajo los efectos del alcohol, tirado en plena vía pública y tratando de acomodarse los pantalones para evitar quedar expuesto.

La situación no tardó en ser atribuida a un conocido rostro de la televisión chilena. En redes sociales apuntaron directamente a Sergio Rojas, periodista y conductor de Que te lo digo, de Zona Latina.

La cuenta de Instagram @boomchicc_ aseguró que el registro provenía de una “buena fuente”. Sin embargo, la publicación también generó dudas entre los usuarios. El principal cuestionamiento apuntaba a que en las imágenes no se podía distinguir con claridad el rostro del supuesto protagonista.

Ante la repercusión que alcanzó el video, Rojas decidió abordar directamente el tema en el programa que conduce durante las tardes.

Sergio Rojas respondió a video que lo acusa de aparecer ebrio y tirado en plena calle

El periodista apareció frente a cámara y pidió que reprodujeran nuevamente el registro. “Hay una cosa que me caracteriza a mí que tiene que ver con la honestidad”, comenzó diciendo, antes de referirse al supuesto video.

Lejos de mostrarse molesto, el comunicador optó por tomarse la situación con humor. En las imágenes aparece un sujeto que comparte algunas características con su apariencia, como el cabello corto y las puntas teñidas de rubio.

“Resulta que ahora circula un video donde ‘yo’ me caigo y les quiero decir algo: una verdadera queen, cuando sale, vomita, se levanta y sigue tomando”, lanzó Rojas entre risas.

Sus compañeros de programa también se sumaron a la broma y siguieron el tono que propuso el conductor.

Rojas continuó con su particular explicación: “Una verdadera queen hace esto: se cae, se tapa el culo y se va al bar de al lado. Eso hace una verdadera queen”.

De esta manera, el periodista respondió públicamente al registro que comenzó a viralizarse en redes sociales, poniendo en duda con humor que el protagonista del video fuera efectivamente él.

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