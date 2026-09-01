¿Quieres ir a la Fonda Doña Florinda? Revisa cómo concursar junto a Radio Corazón

Se viene el 18 de septiembre y en Radio Corazón queremos celebrarlo junto a nuestros auditores. Por eso, tenemos un concurso imperdible para que puedas disfrutar de la Fonda Doña Florinda, uno de los grandes panoramas dieciocheros que tendrá Santiago.

La celebración se realizará durante tres jornadas en el Parque Los Héroes de La Florida, donde los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, gastronomía, tradiciones y distintos panoramas para toda la familia.

Además, el evento contará con una potente parrilla de artistas nacionales e internacionales. Chico Trujillo, Ráfaga, Los Vásquez, Alanys Lagos, Amar Azul, Zúmbale Primo, Santaferia, Noche de Brujas, Américo y La Sonora Dinamita, entre otros nombres, serán parte de esta gran fiesta.

Y ahora tú también puedes ser parte.

¿Cómo participar por entradas?

Es muy fácil. Debes ir al post oficial del concurso que publicamos en nuestro Instagram @radiocorazonfm y seguir las instrucciones que aparecen en la publicación.

La dinámica estará directamente en el post, por lo que te recomendamos revisar todos los detalles antes de participar.

Además, recuerda seguir a @radiocorazonfm en Instagram, ya que ese será uno de los requisitos fundamentales para ser parte del concurso.

Así que ya sabes: busca el post del concurso en nuestro Instagram, participa y cruza los dedos. ¡Podrías ser tú quien disfrute de la Fonda Doña Florinda junto a Radio Corazón!

No te quedes fuera y anda desde ya a nuestro Instagram para conocer todos los detalles de esta entretenida dinámica dieciochera.

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