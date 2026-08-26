Creadora de contenido hot realiza llamativa confesión sobre Luis Jiménez: no se guardó nada y lanzó íntimo detalle

El conflicto entre Gala Caldirola y Luis Jiménez sigue sumando nuevos antecedentes. Tras la polémica separación, la española contó públicamente detalles de la supuesta infidelidad del exfutbolista con su exesposa, María José “Coté” López.

En conversación con Primer Plano, Caldirola aseguró que López le habría enviado capturas de pantalla con mensajes dirigidos al “Mago”. Según relató, en uno de ellos se podía leer: “¿Y si le cuento a Gala que tuvimos sexo antes de que vinieras?”.

La española también afirmó que recibió otro mensaje aún más directo: “¿Si le cuento a Gala que conmigo acababas en un minuto porque no te aguantabas más?”.

Las declaraciones provocaron una ola de reacciones en programas y espacios de farándula. Ahora, una nueva intervención volvió a instalar el nombre de Jiménez en medio de la controversia.

Natthy Chilena lanza llamativas declaraciones sobre Luis Jiménez

Se trata de Natthy Chilena, creadora de contenido para adultos, quien publicó un video en redes sociales donde realizó una serie de comentarios sobre el exfutbolista. En el registro, incluso insinuó que habría tenido un encuentro íntimo con él.

“Bueno chiquillos, yo les voy a decir cuánto dura el Jiménez, el ‘Mago’”, comenzó señalando.

Luego, entregó detalles sobre su supuesto desempeño íntimo. “La primera la hace bien cortita. La segunda no tan corta y le cuesta que se le pare en la segunda”, afirmó.

La creadora de contenido también lanzó una particular frase sobre la paternidad del exjugador: “No sé cómo hizo los hijos, de verdad. La Coté se los hizo a la fuerza, así pa pa pa”, sostuvo.

Cabe recordar que durante 2024 el nombre de Luis Jiménez ya había sido relacionado con Natthy Chilena. En aquella oportunidad, el exfutbolista descartó cualquier vínculo con ella y calificó la información como “fake”. Además, aseguró: “no la he visto nunca”.

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