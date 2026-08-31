Exdiputada deja la grande en redes sociales con osadas fotografías: importante cambio físico

Mónica Arce nuevamente se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores. La exdiputada utilizó su cuenta de Instagram para compartir una llamativa sesión de fotos y acompañó las imágenes con un mensaje de tono poético.

Durante el último fin de semana, la exparlamentaria publicó tres postales de corte artístico. Las fotografías rápidamente llamaron la atención de quienes siguen su actividad en redes sociales.

Pero no fueron solo las imágenes las que generaron comentarios. Arce también escribió una particular reflexión que dejó espacio para distintas interpretaciones.

«Diecisiete inviernos disueltos en el viento, no es una crisis más, es liberación. Un punto final al largo entendimiento, para que el olvido sepulte aquella vieja historia, para que nunca regrese a la memoria», expresó.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones. Varios de sus seguidores destacaron su apariencia y le dejaron elogiosos mensajes.

«Sinceramente, muy bellas las fotos»; «Eres la mejor de la izquierda»; «Como puedes ser tan bella?»; «Maravillosa»; «Divina diosa»; «Una prueba empírica de que dios existe», fueron algunos de los comentarios que recibió.

El comentado cambio físico de Mónica Arce

Esta no es la primera vez que Mónica Arce genera repercusión con una publicación personal.

En mayo pasado, la exdiputada sorprendió al mostrar un importante cambio físico. En esa oportunidad compartió una fotografía en bikini y contó que, después de varios años, finalmente se había atrevido a volver a usar traje de baño.

«Tuvieron que pasar 23 años para que me atreviera a usar traje de baño nuevamente», explicó en aquella ocasión.

La postal también provocó una ola de reacciones y aumentó el interés de sus seguidores por sus publicaciones.

Durante los últimos meses, además, Arce ha utilizado sus redes sociales para abordar distintos temas. Hace algunas semanas, por ejemplo, se refirió a la situación de Cuba. También sorprendió al revelar que tenía intenciones de tatuarse por primera vez.

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