Coté López responde a rumores sobre supuesto consumo de drogas y muestra documento en redes: «No puedo creer que…»

La polémica que enfrentó a Coté López y Gala Caldirola sumó un nuevo capítulo. Esta vez, la empresaria decidió responder nuevamente a las especulaciones que comenzaron a circular en redes sociales y que apuntaban a un supuesto consumo de sustancias ilícitas.

Todo se originó tras la entrevista que la española entregó en «Primer Plano», donde relató un episodio que involucraría a Coté López durante un viaje a Qatar. Según contó, la empresaria habría protagonizado una situación que calificó como «ilegal» frente a su hija. Además, aseguró que tomaría acciones legales por lo ocurrido.

Tras sus declaraciones, distintas versiones comenzaron a difundirse en redes sociales. Entre ellas, surgieron rumores relacionados con un supuesto consumo de drogas.

Coté López también entregó su versión en «Primer Plano». En aquella instancia, explicó que había llevado un «afrodisiaco» para ella y Luis Jiménez, descartando tajantemente haber consumido sustancias ilícitas.

Coté López volvió a realizarse un examen

La empresaria ya había intentado despejar las dudas en abril, cuando compartió los resultados de un examen de drogas que se había realizado en ese entonces.

Sin embargo, algunos usuarios cuestionaron que el documento tuviera varios meses de antigüedad. Ante esto, Coté López optó por someterse nuevamente al procedimiento.

Este lunes 31 de agosto, la empresaria publicó en Instagram una imagen con los nuevos resultados. Según el documento que mostró, el examen fue realizado durante esta jornada y descartó la presencia de las sustancias analizadas.

Pero la publicación no solo estuvo acompañada por el resultado. Coté López también escribió un extenso mensaje para manifestar su molestia por las especulaciones que han circulado durante los últimos días.

«De verdad no puedo creer que tenga que hacer esto. Hoy cualquiera dice algo y todos le creen… Ojalá se tuviera un poco de responsabilidad», expresó.

Con esto, la empresaria dejó claro que pretende cerrar definitivamente el tema y aseguró que no seguirá entregando explicaciones públicas al respecto.

«Esto es lo último que subiré del tema», sentenció junto a la publicación.

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