18 y 19 de septiembre: ¿Qué estará abierto y qué permanecerá cerrado en Fiestas Patrias?

Los feriados del 18 y 19 de septiembre traerán cambios en el funcionamiento del comercio en Chile.

Ambas jornadas corresponden a feriados irrenunciables. Por ello, gran parte de los establecimientos comerciales deberá suspender sus actividades durante esos días.

Supermercados, grandes tiendas, centros comerciales y otros recintos del retail permanecerán cerrados.

¿Qué estará cerrado durante el 18 y 19 de septiembre?

La normativa establece que los principales establecimientos del comercio no podrán funcionar con normalidad durante ambos feriados.

Esto contempla a supermercados, tiendas por departamento, centros comerciales y otros locales del retail.

Por esta razón, quienes necesiten comprar alimentos u otros productos deberán anticipar sus compras. También será importante revisar los horarios de atención del miércoles 17 de septiembre.

Estos comercios sí podrán funcionar

Los feriados irrenunciables contemplan algunas excepciones. Por ello, determinados servicios y establecimientos sí podrán abrir sus puertas.

Entre ellos se encuentran:

Restaurantes.

Pubs y discotecas.

Espectáculos en vivo.

Cines.

Casinos.

Farmacias de turno.

Bencineras y estaciones de servicio.

Pequeños negocios atendidos por sus dueños o familiares directos, siempre que no tengan trabajadores dependientes.

¿Hasta qué hora funcionarán los supermercados el 17 de septiembre?

Ante el cierre del comercio durante el 18 y 19 de septiembre, varios supermercados tendrán horarios especiales durante el miércoles 17.

Estos son los horarios informados para algunas de las principales cadenas:

Jumbo: atención hasta las 19:30 horas.

Santa Isabel: locales abiertos hasta las 19:30 horas.

Unimarc: cierre anticipado entre las 19:30 y 20:00 horas, según el local.

Lider: atención hasta las 19:30 horas.

Express de Lider: funcionamiento hasta las 20:00 horas.

Tottus: cierre a las 19:00 o 19:30 horas, dependiendo del establecimiento.

De esta manera, quienes todavía tengan compras pendientes para las celebraciones de Fiestas Patrias deberán anticiparse.

Además, se recomienda revisar el horario específico del local antes de acudir, ya que puede variar según cada establecimiento.

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