Le preguntan a Nano Calderón por fotos con su familia: entregó respuesta que no pasó desapercibida y lanzó inesperado comentario

Nano Calderón volvió a abrir una ventana a su vida privada en redes sociales. Esta vez, el hijo de Raquel Argandoña y Hernán Calderón respondió una pregunta relacionada con su familia y sorprendió con una particular respuesta.

El joven habilitó una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Allí, uno de sus seguidores quiso saber por qué mantiene tan alejada a su familia de las publicaciones que comparte habitualmente.

Nano Calderón sorprende con respuesta sobre su familia

“¿Por qué nunca subes foto con tu familia?”, le preguntaron directamente.

Nano Calderón optó por tomarse la consulta con humor. Sin profundizar en su relación actual con sus cercanos, lanzó una llamativa respuesta.

“Porque no tengo jajwhwksks, pero en cualquier momento me ven con un hijo colombiano”, escribió.

El comentario no estuvo acompañado de mayores explicaciones. Tampoco entregó detalles sobre una eventual paternidad o sobre el contexto detrás de la particular frase.

Su respuesta se produjo mientras su madre, Raquel Argandoña, y su hermana, Kel Calderón, disfrutan de un viaje por Europa.

Ambas llegaron hasta Lourdes, en Francia, lugar que tiene un significado especial para la familia. Según contó la propia Argandoña, años atrás realizó una manda a la Virgen de Lourdes después del grave accidente que Kel sufrió durante su infancia.

La relación entre los integrantes de la familia Calderón, además, ha estado marcada por distintos episodios que alcanzaron gran exposición pública.

Uno de los más recordados ocurrió en 2020, cuando Nano Calderón protagonizó un conflicto con su padre, Hernán Calderón. El episodio terminó en tribunales y expuso públicamente las diferencias existentes dentro del núcleo familiar.

También puedes leer en Radio Corazón: «Salvé tu reputación al no contar…»: Las declaraciones de Rebeca Naranjo tras su quiebre con Nano Calderón

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google