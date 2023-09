«Una recomendación especial»: El mensaje de Paul Vásquez a Mauricio Medina tras pelea de Dinamita Show

La noche de este jueves, se emitió un nuevo capítulo de El Purgatorio, donde Checho Hirane y Paul Vásquez se enfrentaron, recordando algunas de las polémicas más grandes que han protagonizado con el paso de los años.

Es en este contexto que no podía quedar de lado la comentada pelea del Flaco con su compañero Mauricio Medina, lo que llevó al término de su exitoso dúo Dinamita Show.

A raíz de esto, es que Paul Vásquez confesó que la separación con el Indio se dio el 2015, frente a una discusión, con la esposa del humorista, quien estaba a cargo de las finanzas. Según su relato, la pelea comenzó luego de que le pidieran hacer una millonaria factura.

«Yo siempre dejé al Mauri que manipulara todo lo que fuera los intereses de Dinamita Show, lo que yo no sabía era que su señora estaba a cargo de las facturas, entonces llegamos un 7 de marzo de 2015 a ordenarnos y de repente me pasan que tengo que firmar y pasar la factura, entonces le digo ‘¿cuánto es?’ y la señora me dice ‘20 millones’. Entonces yo le empiezo a decir ‘¿oye de dónde te voy a pagar 20 millones?’», afirmó en el estelar.

Siguiendo por esta línea, Paul Vásquez, agregó que «Mauricio no estaba ahí. De repente aparece y me dice ‘¿Y vo’ crees que te estamos caga…?’ y ahí yo me paro y le digo ‘si po’ me están caga… y me voy de aquí’. Si levanté la voz. Yo no sé de adonde salen los 20 millones, me estaban caga…».

«Yo me ofusqué porque la señora empezó a meterse en los asuntos de Dinamita Show», aclaró.

El mensaje de Paul Vásquez a Mauricio Medina

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el comediante aprovechó de dedicarle unas palabras a su excompañero. «¿Cómo estás Mauri? Si estás viendo este programa ya cambiaste de canal, lo más probable o te apagaron la tele, pero después te van a mostrar el video».

«Yo no he tenido la capacidad de perdonar, yo creo que no muchos tienen la capacidad de perdonar, pero sí tengo la capacidad de aceptar y acepto todo lo que ha pasado. Te deseo mucho éxito y una recomendación especial, cuídate de esa maldita diabetes, aprende a vivir con la enfermedad y no a morir con ella», cerró.