Querida figura se despide de Canal 13 y lanza inesperada señal sobre su futuro en Mega: «Volver a casa con Papá»

Willy Sabor ya no continuará ligado a Canal 13 tras el término de «Hay que decirlo». El comediante quedó fuera de los rostros que seguirán en pantalla y tampoco fue incluido en el elenco anunciado para el regreso de «Alfombra Roja».

Su salida de la estación se suma a la de otros integrantes del extinto programa, entre ellos Gallina y Matías Vega.

En medio de este escenario, el humorista realizó una publicación que llamó especialmente la atención. A través de Instagram, compartió una fotografía junto a Kike Morandé, teniendo como fondo el logo de «Detrás del Muro», actual espacio de Mega.

El registro rápidamente generó especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, Willy Sabor fue más allá y acompañó la imagen con un particular mensaje.

«Ya es tiempo de volver a casa con Papá. Ejaleeee», escribió el comediante.

La frase cobró especial relevancia debido al pasado televisivo de Willy Sabor junto a Kike Morandé. Durante varios años, el humorista formó parte de «Morandé con Compañía», programa que se convirtió en una etapa importante de su carrera.

¿Willy Sabor llegará a Mega?

Pese a la llamativa publicación, por ahora no existe una confirmación oficial sobre una eventual incorporación de Willy Sabor a «Detrás del Muro» ni sobre un acuerdo entre el comediante y Mega.

Lo confirmado es su salida de Canal 13. De acuerdo con lo consignado por Página 7, el comediante habría decidido «privilegiar otros proyectos personales».

Por ahora, la publicación junto a Kike Morandé queda como una señal que abrió las especulaciones sobre su próximo paso en televisión. Habrá que esperar para saber si el mensaje de Willy Sabor anticipa efectivamente un nuevo proyecto junto a su antiguo compañero.

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