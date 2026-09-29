Sin Bandera regresa a Chile en 2027: fecha, recinto y cómo comprar entradas para su esperado show

Los fanáticos de la música romántica tendrán una nueva oportunidad para reencontrarse con Sin Bandera. El dúo formado por Leonel García y Noel Schajris confirmó su regreso a Chile para el próximo 2 de marzo de 2027.

La presentación se realizará a las 21:00 horas en Santander Arena y será parte de La Noche de Radio Imagina, en una jornada marcada por el romanticismo y los grandes éxitos del dúo.

El concierto llega en medio del éxito de “Escenas Tour”, gira con la que Sin Bandera ha recorrido distintos escenarios de América y Europa.

Los clásicos de Sin Bandera

Durante sus 25 años de trayectoria, el dúo ha construido un repertorio que se convirtió en parte de la historia musical de varias generaciones.

Canciones como “Entra en mi vida”, “Kilómetros”, “Sirena”, “Que lloro” y “Mientes tan bien” serán parte del recuerdo que sus seguidores podrán revivir durante esta nueva presentación en Chile.

El show también incluirá canciones de “Escenas”, su séptimo álbum de estudio. El trabajo presenta una nueva etapa artística para el dúo y aborda distintas facetas del amor, desde el encuentro hasta el desamor y la reconstrucción.

¿Cuándo salen las entradas para Sin Bandera?

La venta de entradas se realizará a través de PuntoTicket y comenzará con una preventa exclusiva para afiliados de Caja Los Andes.

La preventa comenzará el martes 6 de octubre a las 11:00 horas y tendrá un 20% de descuento. El beneficio estará disponible durante 48 horas o hasta agotar el stock de 3.000 entradas.

El descuento será válido para afiliados de Caja Los Andes que compren durante la preventa oficial. El beneficio permite adquirir hasta dos entradas por RUT afiliado y no contempla los cargos por servicio.

La venta general comenzará una vez agotada la preventa o, como fecha establecida, el jueves 8 de octubre a las 11:00 horas.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google