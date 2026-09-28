Andrés Obregón llega a Chile: fecha, lugar y cómo comprar entradas para su esperado show

Quedan pocos días para el esperado regreso a Chile de Andrés Obregón. El cantante y compositor mexicano se presentará el próximo viernes 9 de octubre en Teatro Estudio 13, en Providencia.

El artista llegará al país para reencontrarse con sus seguidores en una presentación que repasará parte de su trayectoria musical. El repertorio incluirá algunas de las canciones que han marcado su carrera y que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Los éxitos que sonarán en Chile

Durante el concierto, Obregón interpretará canciones como “Mar y Bosque”, “Pausa”, “Sin Maquillar” y “Paulina”.

Estos temas cuentan con decenas de millones de reproducciones en distintas plataformas digitales y han contribuido a posicionar al mexicano dentro de la escena musical latinoamericana.

La presentación también será una oportunidad para conocer en vivo la propuesta del artista, quien ha desarrollado una carrera marcada por sus composiciones y presentaciones fuera de México.

¿Cuándo y dónde será el show?

El concierto está programado para el viernes 9 de octubre y tendrá lugar en Teatro Estudio 13, ubicado en Inés Matte Urrejola 0848, Providencia.

La presentación se enmarca en la actual etapa internacional del cantante, quien ha llevado su música a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa.

A lo largo de su trayectoria, Andrés Obregón se ha presentado en países como Perú, Guatemala, Colombia y España, ampliando su público más allá de las fronteras de México.

A esto se suma el alcance de su repertorio en plataformas digitales, donde varias de sus canciones acumulan millones de reproducciones.

¿Cómo comprar entradas?

Las entradas para el concierto de Andrés Obregón en Chile se encuentran disponibles a través del sistema Ticketpro.

El show promete una jornada dedicada a sus principales canciones y al encuentro directo con sus seguidores.

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