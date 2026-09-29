Karla Melo y Gastón Salgado reviven icónica escena de “El Reemplazante” y desatan nostalgia: detalle en comentarios no pasó desapercibido

Karla Melo y Gastón Salgado volvieron a ponerse en la piel de dos recordados personajes de la televisión chilena.

Este lunes, la actriz sorprendió a sus seguidores al compartir un video junto al protagonista de “El Reemplazante”. Ambos aparecieron en una fuente de soda y recrearon una de las escenas más recordadas de la producción emitida por TVN en 2012.

En el registro, Melo y Salgado retomaron sus papeles de Flavia y Claudio. La escena rápidamente llevó a los fanáticos a recordar uno de los momentos más icónicos de la serie.

En esta oportunidad, Claudio aparece realizando un particular pedido en la fuente de soda. “Tres completos con poca mayo para el rey”, señala el personaje interpretado por Salgado.

La frase hace referencia a una escena original de la producción. En ella, Claudio le pedía “50 completos” al personaje de Karla Melo.

El guiño fue suficiente para que el registro generara una ola de reacciones entre quienes todavía recuerdan la serie protagonizada por ambos actores.

Los comentarios destacaron especialmente la referencia a la producción y el reencuentro de sus personajes.

“Quien no entendió las referencias, no han visto nada”, escribió un usuario.

“Gracias, vida, por permitirme ver y vivir este momento”, comentó otra persona.

También hubo quienes quedaron con ganas de volver a ver la serie completa: “¿Qué quieres de mí? ¿Que vea nuevamente toda la serie?”.

¿Nueva pareja en el espectáculo nacional?

El reencuentro entre ambos también encendió las especulaciones entre sus seguidores. Tras verlos nuevamente juntos como Flavia y Claudio, varios usuarios manifestaron sus deseos de que la pareja traspasara la ficción y se convirtiera en una relación real.

Karla Melo, de hecho, respondió algunos de estos comentarios con un emoji, situación que rápidamente llamó la atención y alimentó las teorías sobre un posible romance entre los actores. Entre los mensajes que contestó aparecen: “Ya pero ahora que sean pololos en la vida real” y “Quien más queriendo que esta pareja sea real?”.

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