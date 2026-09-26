«Tienes ganas de hacerle el mal a la gente (…) Tú sueñas dañar a todos, incluso a los que trabajan contigo. Si no, pregúntale a Antonella»

Un tenso momento protagonizó Sergio Rojas durante el más reciente capítulo de Primer Plano, luego de que el panel del programa cuestionara los supuestos “malos tratos” que el periodista habría tenido con su excompañera de programa, Antonella Ríos.

Esto además, considerando que Antonella Ríos ahora es parte de Chilevisión, tras una polémica salida de Zona Latina, y además, estuvo presente en el panel, por lo que sus compañeros la defendieron.

Pancha Merino encaró a Sergio Rojas

La situación comenzó cuando Pancha Merino lanzó una dura crítica contra Rojas durante la conversación: “Tienes ganas de hacerle el mal a la gente”, le señaló la panelista, ante lo que el conductor respondió inmediatamente: “No, yo no soy como tú”.

“Además, tienes cara de malo. Tú sueñas dañar a todos, incluso a los que trabajan contigo. Si no, pregúntale a Antonella que se quedó sin voz de trabajar contigo”, sostuvo la panelista.

Luego, Pancha Merino recordó la llegada de Antonella Ríos al programa y afirmó: “Aquí la recogimos, llegó hasta con estrés. La veía en pantalla cómo se estresaba contigo”, agregó.

Ante las acusaciones, Sergio Rojas decidió responder con ironía: “Qué bueno que te rehabilitaste con gente tan sana como Pancha Merino”, le dijo a la actriz.

“Pero sabes que aquí me han tratado súper bien”, complementó Antonella Ríos.

“Te traté muy mal siempre, fui un muy mal amigo”, dijo nuevamente el conductor de televisión.

“Más de una vez”, respondió Antonella.

El tenso cruce se extendió por algunos minutos hasta que Fran García-Huidobro intervino para cambiar el tema y así continuar con el desarrollo del programa.

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