Aseguran que Naya Fácil estaría considerando postularse a Reina del Festival de Viña 2027: «Me gustaría mostrar otro piscinazo»

Naya Fácil podría volver a competir por el título de Reina de Viña del Mar, luego de manifestar públicamente su interés en convertirse nuevamente en candidata para el próximo verano.
La influencer ya había comentado esta posibilidad al periodista Sergio Marabolí, quien reveló sus declaraciones durante una edición de Plan Perfecto. En aquella oportunidad, el programa mencionó a distintas figuras que podrían participar en la competencia, entre ellas Gala Caldirola, Ludmila Ksenofontova, Vale Roth y Disley Ramos.
Aseguran que Naya Fácil estaría considerando postularse a Reina del Festival de Viña
Según informó Chilevisión Noticias, en medio de la conversación, Sergio Marabolí aseguró: “Naya Fácil me acaba de confirmar que está dispuesta a ser candidata para ser reina de Viña del Mar”.
De acuerdo con Marabolí, Naya Fácil estaría “feliz, e incluso sería entretenido para mostrar otro piscinazo, porque ya tomé clases de natación“.
Este sábado, la influencer recordó su anterior coronación y se refirió al respecto en su Instagram: “Yo salí Reina de Viña hace unos años. Estoy agradecida por los votos, muchísimas gracias”.
“Me están tentando a postularme a candidata. Me repetiría el plato, porque me gustaría mostrar otro piscinazo“, declaró.
La influencer también reconoció que no quedó conforme del todo: “quedé obviamente disconforme con lo que hice, pero así era yo en ese momento”.
“Me han comentado que en la historia nunca ha habido una reina dos veces, entonces sería primera vez si llegara a salir“, mencionó Naya Fácil.
Finalmente, la influencer preguntó a sus seguidores: “¿Les gustaría que me postulara?”.
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