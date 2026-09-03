Fiebre de Cumbia confirma el orden de presentación de sus artistas: revisa quién abrirá y quién cerrará la jornada

La cuenta regresiva para Fiebre de Cumbia: La Fonda 2026 continúa y ahora se conoció un dato clave para quienes ya tienen sus entradas: la organización confirmó el orden de presentación de todos los artistas que serán parte de la jornada.

El evento contará con escenarios paralelos, aunque los shows no se realizarán de manera simultánea, por lo que el público podrá seguir la programación sin tener que escoger entre presentaciones que ocurran al mismo tiempo.

La jornada comenzará temprano y se extenderá hasta la medianoche. La apertura de puertas está programada para las 12:30 horas, mientras que el primer espectáculo comenzará a las 13:00 horas. El horario de término está fijado para las 00:00 horas.

Este es el orden de presentación de Fiebre de Cumbia

La programación comenzará con Los del Fuego, quienes serán los encargados de dar el puntapié inicial a los shows.

Posteriormente, será el turno de Joe Vasconcellos, seguido por Shamanes Crew y Los Charros de Luchito y Rafael.

Más adelante llegará uno de los momentos esperados de la jornada con Los Jaivas, para luego dar paso a Sinaka y Santaferia.

El listado continúa con la presentación de Damas Gratis, Fiebre 40 y La T y La M.

Hacia el tramo final de la jornada aparecerán Los Auténticos Decadentes, Comowaila, La Combo Tortuga, Néstor y, finalmente, Pablito Pesadilla, quien estará a cargo de cerrar la extensa programación.

De esta manera, Fiebre de Cumbia prepara una jornada que combinará cumbia, rock, música urbana y otros sonidos populares, con una programación que se extenderá por más de diez horas.

Orden completo de presentación Fonda Fiebre de Cumbia

Los del Fuego

Joe Vasconcellos

Shamanes Crew

Los Charros de Luchito y Rafael

Los Jaivas

Sinaka

Santaferia

Damas Gratis

Fiebre 40

La T y La M

Los Auténticos Decadentes

Comowaila

La Combo Tortuga

Néstor

Pablito Pesadilla

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