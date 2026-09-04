La inesperada confesión de Ignacio Ormazábal sobre su vida antes de alcanzar la fama

El nombre de Ignacio Ormazábal comenzó a sonar con fuerza en la música ranchera luego de protagonizar un inesperado momento junto a Alanis Lagos que rápidamente se convirtió en viral. A menos de un año de aquel episodio, el cantante chileno ya dio otro importante paso en su carrera tras firmar con Sony Music.

Durante su visita a Radio Corazón, el artista conversó sobre este meteórico crecimiento y también recordó los años de esfuerzo que marcaron su vida antes de dedicarse por completo a la música.

De manejar furgones a firmar con Sony Music: Ignacio Ormazábal revela su increíble salto a la fama

Oriundo de Palmilla, en la Región de O’Higgins, Ormazábal creció ligado al trabajo del campo y ayudando a su familia. Antes de alcanzar reconocimiento, manejaba furgones y colaboraba con su padre en las siembras.

«Yo siempre he sido bien trabajador de chico, me ha gustado, me la he rebuscado para salir adelante», contó.

Esa experiencia también estuvo acompañada por su pasión por la música. Desde pequeño escuchaba a referentes como Antonio Aguilar y Vicente Fernández, influenciado por su familia. Con apenas cinco años comenzó a cantar y posteriormente realizó serenatas junto a su padre.

«Mi papá me acompañaba desde un principio, teníamos un parlante… y bueno, con lo poco y nada que sabíamos entregábamos serenatas», recordó.

Su gran salto llegó después del viral junto a Alanis Lagos. «Ese video viral me ayudó bastante para que la gente me conociera un poquito más, así que después de eso se vinieron varias oportunidades, harta gente quiso trabajar conmigo y empezamos a hacer música nueva», explicó.

El cantante también celebró su nominación junto a Lagos a Canción del Año en los Premios Cordillera y presentó en vivo su sencillo «Qué culpa tengo yo».

Pero eso no es todo. Ormazábal adelantó que prepara nuevas colaboraciones, entre ellas una con Lupita Infante, y confesó que uno de sus grandes sueños es llegar a México.

«Para mí sería un sueño algún día visitar… todo cantante yo creo de ranchera un sueño visitar México», afirmó.

Además, sorprendió al revelar que mantiene una estricta disciplina para conservar su característica imagen de charro: «Yo tomo pura agua en realidad, no tomo nada de alcohol ni bebidas ni esas cosas».

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