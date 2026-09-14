La supuesta aventura nocturna de Luis Jiménez tras Primer Plano tiene una inesperada verdad: amigo de Gala aclaró todo

Luis “Mago” Jiménez llegó el viernes a Primer Plano para abordar uno de los episodios más comentados de las últimas semanas: su infidelidad con Coté López y el posterior quiebre de su relación con Gala Caldirola.

La participación del exfutbolista generó gran expectativa. Sin embargo, su entrevista no cumplió con las expectativas de quienes esperaban conocer nuevos detalles de la polémica.

De hecho, su aparición terminó provocando la molestia de Francisca García-Huidobro. La conductora utilizó sus redes sociales para referirse a la actitud que tuvo Jiménez durante el programa.

Pero mientras su entrevista seguía generando comentarios, otro episodio comenzó a tomar fuerza en redes sociales.

¿Qué hizo el Mago Jiménez luego de su entrevista en Primer Plano?

Durante las horas posteriores a la emisión de Primer Plano, surgió un rumor relacionado con una supuesta visita del exfutbolista al edificio donde actualmente vive Gala en Chile.

La información fue comentada por la periodista Cecilia Gutiérrez. Según señaló, Jiménez habría sido visto en el lugar e incluso se aseguró que habría permanecido durante la noche en la conserjería.

Eso sí, en medio de las especulaciones nunca se confirmó que el exfutbolista se hubiera reunido con la empresaria española.

Con el paso de las horas, la versión comenzó a aclararse. Suro Solar, amigo y mánager de Gala Caldirola, decidió responder directamente a quienes le preguntaban por el supuesto encuentro.

A través de sus historias de Instagram, el representante negó que Jiménez hubiera llegado hasta el departamento de su amiga.

“Lo único que quiero aclarar, que me han estado preguntando mucho, es si ayer efectivamente el caballero fue a la casa de mi amiga y la verdad es que no”, afirmó.

Luego, entregó un dato sobre lo ocurrido durante esa noche.

“Nos quedamos todos a dormir con ella, así que dejen de inventar”, lanzó Suro Solar.

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