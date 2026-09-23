Adiós a la TV abierta: conocido canal chileno confirmó su salida y dejó un mensaje a sus seguidores

Un cambio se producirá en la televisión abierta luego de que Gracia TV confirmara su salida de la frecuencia 38.3 HD.

El canal de contenido religioso comunicó la decisión a través de sus redes sociales. Según explicaron, la determinación estuvo a cargo de la nueva administración de la frecuencia.

La noticia tomó por sorpresa al equipo de la estación. Así lo expresaron en un comunicado dirigido a sus seguidores.

«Informamos a nuestra audiencia que Gracia TV dejará de transmitir por la señal abierta 38.3 HD. Lamentamos esta situación, ya que no esperábamos una salida tan inmediata por parte de la nueva administración».

La señal compartía esta frecuencia con otros canales de características similares, entre ellos La Sal y Fortaleza.

¿Qué pasará con Gracia TV?

Pese a su salida de la televisión abierta, desde la estación aseguraron que sus transmisiones continuarán por otras vías.

En ese sentido, Gracia TV entregó un mensaje a quienes siguen sus contenidos y dejó abierta la posibilidad de regresar a la señal abierta.

«Esto no es un adiós. ¡Confiamos en Dios y trabajaremos para volver muy pronto!», señalaron.

De esta manera, la estación mantendrá disponible su programación a través de su sitio web oficial y de los operadores de televisión de pago que todavía cuentan con el canal dentro de su parrilla.

Además, sus contenidos continuarán llegando a distintos territorios de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa mediante estas plataformas.

¿Qué se puede ver ahora en la frecuencia 38.3 HD?

De acuerdo con lo consignado por ADN.cl, la salida de Gracia TV dio paso a una transmisión de transición en la frecuencia.

Televisión América SpA, empresa propietaria de la frecuencia 38 en Santiago, mantiene actualmente ese espacio con contenido musical.

Junto con ello, la señal exhibe mensajes que anticipan novedades para los próximos días. Por ahora, no se ha informado qué canal o contenido ocupará de manera definitiva la frecuencia.

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