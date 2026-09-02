Macha y el Bloque Depresivo anuncian su regreso al Estadio Nacional: fecha del concierto y cuándo comienza la venta de entradas

Macha y el Bloque Depresivo volverán a uno de los escenarios más importantes del país. La agrupación liderada por Aldo “Macha” Asenjo confirmó un nuevo concierto en el Estadio Nacional para el viernes 11 de diciembre, a las 20:00 horas.

El anuncio llega casi un año después de uno de los shows más importantes en la trayectoria del grupo. En diciembre de 2025, Macha y el Bloque Depresivo reunieron a 52 mil personas en el mismo recinto, en una jornada que convirtió al estadio en un gigantesco karaoke al ritmo de boleros, valses y clásicos de la música latinoamericana.

Ahora, la agrupación prepara un nuevo encuentro con sus seguidores, esta vez marcado también por la presentación de su más reciente trabajo discográfico, “Bronceado de Cantina”. El álbum tuvo su estreno en vivo con una serie de tres conciertos realizados en el Teatro Caupolicán.

Una nueva celebración de la música popular

El regreso a Santiago ocurre mientras Macha y el Bloque Depresivo cierran una extensa gira por Latinoamérica. El recorrido ha llevado a la banda por ciudades como Lima, Medellín, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, La Plata, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Para su presentación en el Estadio Nacional, el grupo volverá a recorrer un repertorio que cruza distintas tradiciones de la música latinoamericana. Boleros mexicanos, valses peruanos, son cubano y reconocidos clásicos serán parte de una jornada que también incluirá composiciones propias de Macha.

Entre ellas aparecen canciones como “Continentales”, “Perros y Gatos”, “La carretera”, “Loca” y “Y si no fuera”, temas que con el paso de los años se han convertido en parte fundamental de la identidad de la agrupación.

La propuesta busca repetir esa particular conexión que el grupo ha construido con su público: una mezcla de celebración, nostalgia y canto colectivo.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas comenzaran su venta este miércoles 2 de septiembre al mediodía a través de Puntoticket. Los valores parten en $23.000 para galería y llegan hasta $45.000 para las primeras filas numeradas, a lo que se deben sumar los cargos por servicio.

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