Cathy Barriga busca reunir fondos con nuevo proyecto: venta a través de redes sociales

Cathy Barriga estaría preparando una serie de novedades para los próximos meses. Así lo revelaron este martes en un nuevo episodio de Plan Perfecto, donde entregaron detalles de los proyectos que tendría en carpeta la exalcaldesa de Maipú.

Uno de ellos tiene que ver directamente con su clóset. Según comentó Patricio Sotomayor en el programa de Chilevisión, la ex chica Mekano realizará una venta masiva de su ropa.

La actividad será un “Closet Sale” y se desarrollará este sábado 5 de septiembre, en el marco de una Feria Vintage. La propia Cathy Barriga también difundió la actividad a través de su cuenta de Instagram.

Pero este no sería el único movimiento que prepara la exalcaldesa.

La oferta que podría marcar su regreso a la televisión

Durante el programa también surgieron antecedentes sobre una eventual vuelta de Cathy Barriga a las pantallas.

El panelista Sergio Marabolí aseguró que la exalcaldesa recibió una propuesta relacionada con un podcast que también podría abrirle las puertas de regreso a la televisión.

“Cathy Barriga recibió una oferta para conducir y participar en un podcast, donde depende de ella si reaparece en televisión”, adelantó el integrante de Plan Perfecto.

De esta manera, su retorno a los medios dependería de la decisión que tome frente a esta propuesta.

Cathy Barriga también prepararía una docuserie

A esto se suma otro ambicioso proyecto. En Plan Perfecto revelaron que Cathy Barriga estaría trabajando en una docuserie sobre su propia vida, producción que realizaría junto a Prime Video.

La información generó comentarios en el panel, especialmente por la posibilidad de llevar distintos episodios de su historia a la pantalla.

De hecho, el programa consultó a varios rostros del espectáculo sobre quién podría interpretar a la exalcaldesa en caso de que la producción incluya una recreación de algunos pasajes de su vida.

Entre las alternativas mencionadas aparecieron Mane Swett y Tamara Acosta.

Por si fuera poco, Patricio Sotomayor entregó otro antecedente sobre los planes de Barriga. De acuerdo con el panelista, la exalcaldesa también estaría preparando un proyecto personal para mostrar su día a día a través de una plataforma con suscripción mensual.

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