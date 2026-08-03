Cecilia Gutiérrez filtró la supuesta ruptura que afecta a una de las bandas más queridas en Chile

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez encendió las redes sociales al revelar un supuesto quiebre al interior de Axé Bahía. Según contó, Francini Amaral habría decidido poner fin a su participación en la agrupación, justo cuando el grupo vive un intenso calendario de presentaciones.

Las especulaciones comenzaron hace algunos días, luego de que Flaviana Seeling y Bruno Zaretti aparecieran juntos en La Divina Comida. La ausencia de Francini no pasó desapercibida y despertó preguntas entre los seguidores de la banda.

La revelación de Cecilia Gutiérrez

A raíz de esos comentarios, Cecilia Gutiérrez entregó su versión a través de sus redes sociales. Allí confirmó que la salida de la brasileña respondería a un conflicto interno.

«Lo que les puedo contar por ahora es que efectivamente hay un quiebre en el grupo, un quiebre importante que hizo que Francini abandonara Axé Bahía, que decidiera no seguir trabajando con ellos», aseguró la periodista.

Durante su relato, Gutiérrez también recordó una reciente publicación de Francini Amaral, quien compartió imágenes de un viaje al extranjero y habló del difícil momento que atravesaba.

«Mis últimos cuatro meses han sido del terror y necesitaba urgente un cambio de aire y energía», señaló la bailarina, según reprodujo la comunicadora.

De acuerdo con Cecilia Gutiérrez, el conflicto estaría relacionado con Flaviana Seeling, aunque no entregó mayores detalles sobre el origen de las diferencias.

La periodista agregó que, pese a esta situación, la agrupación mantiene una agenda activa de presentaciones. Incluso, comentó que existe un próximo espectáculo en Monticello donde Flaviana aparece promocionada con una nueva formación.

Según explicó, el evento se publicita bajo el nombre «Axé Brasil» e incluye a integrantes históricos de otras agrupaciones del género.

Además, sostuvo que Flaviana Seeling y Bruno Zaretti ya realizaron una presentación en Perú junto a una reemplazante de Francini.

«También hay temas contractuales, nombres, giras comprometidas, como les decía, campañas publicitarias, así que eso, para todas las personas que me habían preguntado por qué Francini no está en Axé Bahía, es porque decidió abandonar el grupo», concluyó Cecilia Gutiérrez.

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