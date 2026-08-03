El nuevo panorama de Santiago que mezcla la magia de Hollywood con una experiencia gastronómica única

Santiago acaba de sumar un nuevo panorama para los fanáticos del cine y la gastronomía. Se trata de Cinema, un restaurante temático que abrió sus puertas en Patio Bellavista con una propuesta inmersiva inspirada en algunos de los universos más icónicos de Hollywood.

Más que un lugar para comer, el espacio invita a recorrer escenarios cuidadosamente diseñados para que cada visita se sienta como si los comensales fueran parte de una película. Gastronomía, escenografía y actores en vivo se unen en una experiencia pensada para sorprender a grandes y chicos.

Cine, gastronomía y actores en vivo

El proyecto implicó una inversión cercana a los US$1,3 millones y requirió ocho meses de construcción. Su concepto gira en torno a un recorrido temático donde cada ambiente cuenta una historia distinta, transformando el restaurante en una verdadera experiencia cinematográfica.

Entre los escenarios destacan espacios inspirados en reconocidas producciones como Harry Potter, Shrek, Piratas del Caribe, ¿Qué pasó ayer? (Hangover), Annabelle, El Exorcista, The Shining y La Monja. Uno de los principales atractivos es un comedor ambientado al estilo de Hogwarts, además de una terraza que mezcla la estética de Piratas del Caribe con el mundo de Shrek.

Cineastas y especialistas en efectos especiales desarrollaron la ambientación para recrear escenarios llenos de detalles y ofrecer una experiencia visual de alto nivel.

La propuesta también apuesta por la gastronomía. Su carta incluye pastas, carnes, pescados, hamburguesas. Pizzas, ensaladas y diversas opciones para compartir, buscando complementar el recorrido temático con una oferta culinaria para distintos gustos.

Uno de los elementos diferenciadores de Cinema es la participación de actores caracterizados, quienes interactúan con los visitantes durante el recorrido y convierten cada comida en una experiencia mucho más cercana y entretenida.

Con esta apertura, Patio Bellavista incorpora un nuevo atractivo que busca posicionarse entre los panoramas más llamativos de Santiago. Combinando lo mejor del entretenimiento inspirado en Hollywood con una propuesta gastronómica que invita a vivir una verdadera experiencia de película.

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