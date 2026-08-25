«Hablaron de mis problemas de adicción, mira, estoy limpio, hue… (…) ¿Tú le has dicho a todo el mundo que consumes drogas?»

Fernando Solabarrieta protagonizó un duro momento durante la última edición de Sin Filtros. El periodista cuestionó el tratamiento que realizó el programa Próceres sobre la detención de Ivette Vergara y dirigió sus críticas hacia Gonzalo Feito.
La conductora fue detenida hace algunos días luego de ser sorprendida conduciendo a más de 160 kilómetros por hora. La situación generó repercusión en distintos espacios televisivos, pero uno de los tratamientos que más molestó a Solabarrieta fue el realizado en TV+.
En medio de su intervención, el comunicador recordó una conversación que tuvo con Feito cuando asumió su lugar en Sin Filtros. Según relató, aquella cercanía cambió completamente después de lo ocurrido en Próceres.
“Tuve mis dudas de que habías sido tú, Gonzalo Feito, el que cayó tan bajo. Pero se me acabaron todas las dudas, porque tu editor periodístico, que fue interpelado por mi mujer cuando salió al aire, Francisco Euguiluz, avergonzado después llamó por teléfono. Yo no hablé con él, habló con mi mujer, le pidió perdón y le dijo que todo esto estaba preparado desde el día anterior y que lo habías preparado tú”, afirmó.
Solabarrieta aseguró que la situación le generó una particular decepción debido al vínculo que mantenía con Feito. De hecho, recordó el mensaje que le entregó cuando llegó al programa.
“Me llama mucho la atención lo bajo que has caído, yo vine acá a trabajar, te llamé por teléfono y te dije ‘te quiero expresar mis respetos porque esta casa la ayudaste a construir tú también’, y me dijiste ‘hermano no te preocupes’”, recordó.
Sin embargo, sostuvo que posteriormente ocurrió todo lo contrario.
“Y el viernes hiciste todo lo contrario en un acto de bajeza total (…) Nunca nadie me había hecho lo que me hicieron en ese programa, fue impresionante, además, utilizando a mi mujer con fotos de mis hijos”, manifestó.
La acusación por sus problemas de adicción
Durante su intervención, el periodista también abordó los comentarios que el programa realizó sobre sus problemas de adicción.
Solabarrieta respondió directamente a esos comentarios y dejó clara su postura mientras se refería a su actual situación.
“Hablaron de mis problemas de adicción, mira, estoy limpio, hue…, se lo he dicho a todo el mundo”, expresó mientras abría los botones de su chaqueta.
Finalmente, el comunicador volvió a apuntar contra Gonzalo Feito y le lanzó una pregunta directa en medio de su intervención.
“¿Tú le has dicho a todo el mundo que consumes drogas, Gonzalo Feito?”, cerró.
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