Andrés Obregón llega a Chile con su “Todo Pasa Tour”: fecha y lugar del concierto

El cantante y compositor mexicano Andrés Obregón llegará nuevamente a Chile para encontrarse con sus seguidores. El artista se presentará el próximo 9 de octubre en Teatro Estudio 13, Santiago, como parte de su gira internacional Todo Pasa Tour.

Esta será la tercera visita de Obregón a Chile, país que volverá a recibir su propuesta marcada por el pop, las baladas y letras que exploran el amor, el desamor y la nostalgia.

Una propuesta marcada por las emociones

Originario de León, Guanajuato, Andrés Obregón ha construido una identidad musical ligada a las historias personales y los sentimientos cotidianos. Sus canciones abordan distintas etapas de las relaciones y utilizan la nostalgia como uno de sus principales elementos.

Temas como “Mar y Bosque”, “Pausa”, “Sin Maquillar” y “Paulina” acumulan decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidando al mexicano como uno de los nombres destacados de la nueva generación de cantautores latinoamericanos.

Su música también ha encontrado una importante audiencia en redes sociales. A través de plataformas como TikTok e Instagram, sus canciones y videos han alcanzado millones de reproducciones, fortaleciendo el vínculo con un público que se identifica con sus letras.

Todo Pasa Tour llega a Chile

La presentación en Santiago será parte de una extensa gira que llevará a Obregón por distintos países de Latinoamérica y Europa. El recorrido también contempla un importante concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México el 23 de octubre. Las entradas están disponibles a través de Ticketpro.

Con experiencia en escenarios de Perú, Guatemala, Colombia y España, el artista continúa expandiendo una propuesta en la que también participa como músico y productor.

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