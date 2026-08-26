Team Chile de Robótica necesita viajar al mundial en Corea del Sur y lanzó una rifa para reunir fondos: ¿Cómo participar por un auto 0 km?

El talento chileno en robótica se prepara para enfrentar un nuevo desafío internacional. El Team Chile de Robótica representará al país en el First Global Challenge 2026, competencia que se desarrollará en Corea del Sur y que reunirá a delegaciones de distintos lugares del mundo.

El equipo tiene una particularidad: está compuesto exclusivamente por estudiantes mujeres. La decisión se tomó en 2019 con el objetivo de incentivar a más niñas a acercarse a las ciencias, la tecnología y las carreras relacionadas con la innovación.

Durante su reciente visita a Radio Corazón, el profesor y mentor Marcelo Bravo destacó los resultados que han conseguido en competencias anteriores. “El año pasado quedamos top 30 de 193 países incluso Chile pudo estar a segundo nivel mundial y eso no se conoce acá en Chile”, comentó.

Para las estudiantes, además, la experiencia va mucho más allá de construir y programar robots. Lucía Valenzuela, de 15 años y la integrante más joven, contó cómo nació su interés por esta área: “Yo empecé con el gusto de la robótica desde muy chica pero me llamó mucho la atención porque las cosas de una manera más innovadora y al final la robótica es el futuro”.

El grupo también destaca por su formación integral. Las jóvenes cuentan con apoyo psicológico y realizan clases de inglés y coreano para prepararse tanto para la competencia como para la experiencia internacional.

La rifa que busca financiar el viaje

Ahora, el gran desafío es conseguir los recursos necesarios para viajar. El equipo necesita reunir más de $30 millones, destinados a los pasajes de las 10 estudiantes, el traslado de sus mentores y la inscripción en la competencia.

La falta de financiamiento incluso ha generado incertidumbre en años anteriores. “Siempre estamos con la incertidumbre de que no sabemos si viajamos porque no tenemos pasaje”, explicó Bravo.

Para conseguir parte de los recursos, el Team Chile de Robótica lanzó una rifa digital de un automóvil 0 km. Cada número tiene un valor de $2.000 y se puede adquirir a través de firstglobalchile.com o la plataforma Todosport.

Además, el equipo busca empresas que quieran colaborar mediante la Ley de Donaciones o convertirse en auspiciadores. El objetivo es que estas jóvenes puedan volver a poner a Chile en el mapa mundial de la tecnología y llevar su talento hasta Corea del Sur.

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