Figura de TV confiesa que ha tenido recaídas en su lucha contra las drogas: “Una rehabilitación no es perfecta”

La participación de Cony Capelli en el último capítulo de La Divina Comida dejó una profunda conversación sobre las adicciones y el camino que ha recorrido para mantenerse en recuperación.

Durante el espacio, la ganadora de Gran Hermano Chile habló abiertamente sobre su experiencia y reflexionó sobre las razones que, según su perspectiva, pueden existir detrás de una adicción.

“Las adicciones para mí siempre esconden una pena muy grande, hay un dolor muy profundo detrás de la persona que tiene esa enfermedad”, señaló al comenzar su relato.

La influencer también explicó que superar una adicción no consiste solamente en dejar de consumir. Para ella, es necesario trabajar el dolor que existe detrás del problema y enfrentar las consecuencias que puede dejar en otros ámbitos de la vida.

“Es difícil porque muchas veces incluso no puedes dejar la sustancia, pero esa pena, si tú no la tratas, se va a trasladar a otras áreas de tu vida. También está el tema del prejuicio, porque cuesta mucho que la gente vuelva a confiar en ti después”, comentó.

Cony Capelli y los cambios que hizo en su vida

Capelli aseguró que su proceso también la llevó a modificar completamente su entorno. En ese sentido, explicó que debe ser cuidadosa con las personas que forman parte de su círculo cercano.

“Yo tengo que ser muy precavida con quiénes me junto, yo no me puedo juntar con personas que tengan algún tipo de consumo. Es cambiar tu vida en un 100%”, recalcó.

Pese a las dificultades que ha enfrentado, la exchica reality aseguró que actualmente se encuentra en un buen momento personal.

“Yo hoy me siento súper bien, súper tranquila, muy feliz y, definitivamente, fue un capítulo que me golpeó, pero que me hizo resurgir”, afirmó.

La también bailarina reveló, además, que encontró una manera particular de enfrentar el día a día. Según explicó, dejarse una meta definitiva como “nunca más” le provocaba mayor ansiedad.

“A mí no me funcionó decir ‘yo nunca más voy a consumir’, a mí me servía decir ‘yo hoy no voy a consumir’. Día a día me repito eso a mí misma porque, cuando tú dices ‘nunca más’, eso te genera una ansiedad y una necesidad”, relató.

Finalmente, Capelli reconoció que su recuperación no ha sido un camino perfecto y que ha vivido momentos de recaída. Sin embargo, aseguró que su experiencia actual es diferente a la de sus primeros años.

“Una rehabilitación no es perfecta, y yo sí he tenido recaídas. Pero sí puedo decir que nunca va a ser igual que antes. Es un proceso largo, que es diario, que es para toda la vida”, concluyó.

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