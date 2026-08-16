Exchico reality sorprendió con brutal confesión sobre su adicción a las drogas: «El consumo me hizo perder a mi familia»

En 2009, Max Mellado alcanzó notoriedad tras participar en Pelotón VIP, donde su historia como dirigente estudiantil llamó la atención de los televidentes. Sin embargo, con el paso de los años se alejó de la pantalla y enfrentó un complejo proceso personal que ahora decidió contar públicamente.

En conversación con LUN, el exchico reality reveló que estuvo internado para tratar su adicción a las drogas, problema que, según explicó, terminó afectando profundamente su vida familiar y personal.

Max Mellado relató cómo comenzó su adicción:

“Partió hace años, cuando trabajaba en una agencia de comunicaciones y me empecé a ligar mucho al mundo nocturno. Primero empecé con consumo de alcohol y de ahí al consumo de sustancias. Primero lo hacía una vez a la semana, luego tres veces, hasta que con el paso de los meses se convirtió en algo problemático. Ya para el 2023, 2024, estaba tocando fondo todos los días y me estaba farreando todo”.

Exchico reality sorprendió con brutal confesión sobre su adicción a las drogas

El exdirigente estudiantil reconoció que las consecuencias de su consumo fueron aumentando:

“El consumo me hizo perder a mi familia, es una enfermedad que no perdona. Yo ya consumía y decidimos irnos a vivir a Graneros para salvar la relación. Finalmente, no resultó y cuando volví a Santiago ya no había vuelta atrás. Tenía un buen trabajo, pero estaba solo y me perdí. No encontraba cómo salir, el cuerpo no me lo permitía porque, entre medio, traté de salir solo, pero el síndrome de abstinencia no me dejaba”, recordó.

Fue entonces cuando decidió acudir por iniciativa propia a un centro de salud mental:

“La segunda semana de agosto del año pasado llegué hasta el COSAM (Centro Comunitario de Salud Mental) del Hospital Barros Luco. No se lo dije a nadie y partí. Me iba a morir si no paraba. Tenía miedo de morirme. Me hospitalizaron por 5 días para desintoxicarme y me buscaron un cupo en CREA. Fue un año con altos y bajos; no tienes salidas, no tienes visitas, te encierras. Es voluntario. Yo nunca abandoné”.

Tras completar esa etapa, Max Mellado continúa con un tratamiento ambulatorio y asume que deberá mantener estos cuidados durante toda su vida: “Sigo en tratamiento ambulatorio de por vida, con mis medicamentos. Porque para mí esto no termina aquí, es para toda la vida, una enfermedad crónica”.

También, habló sobre sus objetivos actualmente: “Mi norte es lo que me queda por hacer, especializarme en mis estudios de periodismo y recuperar a mis hijos. Quiero ser un ejemplo y entregar un mensaje de que sí se puede, quizás volver a la actividad política activa y ser un aporte en áreas de salud mental en Chile”, cerró Max Mellado.

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