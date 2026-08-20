Revelan inesperado momento en que Gala habría descubierto engaño del “Mago” Jiménez con Coté López

El término de la relación entre Gala Caldirola y Luis “Mago” Jiménez continúa generando repercusiones. Durante las últimas horas surgieron nuevas versiones que intentan explicar qué habría provocado el abrupto distanciamiento de la pareja.

La modelo había viajado a Qatar junto al exfutbolista para comenzar una nueva etapa en su relación. Sin embargo, decidió regresar anticipadamente a Chile, pese a que sus planes iniciales contemplaban permanecer varios meses más en el país asiático.

Revelan cómo Gala Caldirola habría descubierto la supuesta traición de Luis Jiménez

Fue en marzo de 2026 cuando ambos confirmaron públicamente su romance. No obstante, este miércoles comenzaron a circular versiones que apuntan a una presunta infidelidad de Jiménez con su exesposa, Coté López, como el origen de la crisis.

La periodista Cecilia Gutiérrez abordó el tema en el programa Hay que decirlo, donde aseguró que “Gala Caldirola se enteró de que Luis ‘Mago’ Jiménez le fue infiel con Coté López”. De todas formas, señaló que existen distintas versiones sobre cómo la española habría descubierto la situación.

Una de ellas sostiene que Gala sospechó de algunos movimientos y decidió acudir al hotel donde se encontraba hospedada Coté López en Qatar. Según ese relato, allí habría encontrado también a Jiménez.

Sin embargo, Paula Escobar entregó una versión diferente en el programa Que te lo digo. Tras conversar con personas cercanas a la modelo, afirmó que habría sido la propia Coté López quien le reveló lo ocurrido.

“Habría habido una infidelidad de Luis con Coté López y ella le habría contado esto a Gala Caldirola”, aseguró la panelista.

De acuerdo con Escobar, esa situación habría motivado la inmediata decisión de la influencer de dejar Qatar y regresar a Chile. “Esto provoca que la Gala agarre sus cosas y se venga inmediatamente, cuando ella tenía pensado venirse en diciembre”, comentó.

A estas declaraciones se sumó Suro Solar, representante de Gala Caldirola, quien aseguró que “los detalles son escalofriantes”. Actualmente, la modelo ya se encuentra en Chile junto a su hija.

Mientras tanto, Luis Jiménez decidió referirse públicamente a la polémica. Durante la mañana del jueves compartió un mensaje en sus redes sociales en el que asumió responsabilidad por sus acciones.

“Traicioné la confianza y engañé a una persona que amo profundamente”, reconoció.

Además, cerró su declaración con una reflexión que llamó la atención de sus seguidores: “Se que las palabras no alcanzan. De ahora en adelante, tienen que hablar mis actos. Perdón. Lo siento”.

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