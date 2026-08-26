Influencer estadounidense recorrió Chile y quedó impactada por algo que asegura haber sentido “por todas partes”: nunca se lo esperó

La creadora de contenido estadounidense Andrea Pascale, conocida en redes sociales como “La gringa no gringa”, sorprendió esta semana al compartir una particular impresión sobre su visita a Chile.

Mientras se encuentra recorriendo Pucón, la influencer habló sobre una situación que, según contó, se ha repetido durante su estadía. Aseguró que ha percibido olor a marihuana en distintos lugares del país.

“Algo que he notado de Chile, que no he mencionado todavía, es que huele a marihuana por todas partes”, comentó.

A partir de esta experiencia, Pascale hizo una particular descripción sobre el consumo de cannabis en el país.

“Siento que este sea el caso, pero parece que Chile, como les gusta decir, es un país de marihuaneros”, afirmó.

Su comparación con Estados Unidos

La influencer explicó que su percepción no surgió únicamente de una experiencia personal. Según relató, durante su viaje también se encuentra acompañada por un amigo italiano, quien lleva pocos días en Chile y habría tenido una impresión similar.

“La razón por la que estoy diciendo esto es porque estoy con un amigo que está de visita desde Italia y dijo lo mismo. Y solo lleva en el país un par de días: ‘Huelo marihuana por todas partes’”, contó.

Pascale también comparó lo que ha visto en Chile con su experiencia en Estados Unidos. Allí, recordó, existen estados donde el consumo de marihuana es legal.

“Todo el mundo la fuma, pero yo soy de una ciudad de Estados Unidos donde la marihuana es legal y huelo más marihuana en las calles de Chile”, sostuvo la creadora de contenido.

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que la situación no habría cambiado pese a encontrarse actualmente en el sur del país.

“Estoy en el sur ahora mismo y todavía olemos marihuana donde sea que vayamos”, cerró.

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