“No me gusta”: Figura televisiva revela qué ha sido lo más doloroso de ver a su ex dentro del reality

El ingreso de Faloon Larraguibel a Volverías con tu Ex? 2 marcará su reencuentro con Rai Cerda, su expareja. Sin embargo, la participación de ambos no será sencilla para la exchica Yingo, especialmente por los acercamientos que él ya ha protagonizado con otra integrante del reality de Mega.

En una conversación registrada durante el programa, Faloon se sinceró sobre lo que ha sentido al observar las situaciones que ha vivido Rai dentro del encierro.

Según consignó El Filtrador, la participante reconoció que algunas imágenes le han resultado especialmente difíciles. “me ha dolido todo lo que he visto de Rai en el reality, y muchas cosas”, confesó.

Pese a ello, Faloon marcó una diferencia respecto del pasado sentimental de su expareja. “A mí nunca me ha interesado el pasado de Rai, me interesa desde que yo empecé con él. Lo que hizo antes ya lo hizo”, aclaró.

“¿Tan fácil?”

Uno de los puntos que más incomodó a Faloon fue la rapidez con que Rai habría comenzado a acercarse a otra persona después del término de su relación.

La exchica Yingo recordó que la ruptura ocurrió hace relativamente poco tiempo y puso sobre la mesa la duración del vínculo que mantuvieron.

“no terminamos hace tanto tiempo tampoco, ya van a ser quizás dos meses y medio, tres meses. Duramos un año y medio y es como… ¿tan fácil?”, cuestionó.

Faloon también explicó que ella vive las rupturas de una manera completamente distinta. Según relató, no suele buscar rápidamente una nueva relación para superar a una expareja.

“Intentar a la fuerza sacarme de su corazón, eso no me gusta, porque yo no soy así. No soy de andar buscando como ‘un clavo saca otro clavo’. Cuando yo termino una relación me dedico a hacer otras cosas, a trabajar mucho, a tratar de distraerme”, señaló.

Finalmente, dejó claro qué situaciones protagonizadas por Rai son las que más le afectan.

“Los cariñitos, las conversaciones, el que le diga ‘me encantas’… no me gusta”, cerró.

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