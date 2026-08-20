Figura de la TV arremete contra Coté López tras polémica con Luis Jiménez: «Atrevida total. Sinvergüenza, caliente»

La polémica en torno a Luis «Mago» Jiménez, Gala Caldirola y Coté López continúa sumando reacciones. Luego de que el exfutbolista reconociera públicamente haberle sido infiel a la española, Claudia Schmitd lanzó duras críticas contra su exesposa.

La relación entre Jiménez y Caldirola comenzó en marzo de este año. Durante los meses siguientes, ambos compartieron distintos momentos en redes sociales y se mostraron muy enamorados. Sin embargo, el romance terminó abruptamente tras una situación que remeció a la pareja.

Según se conoció, Gala habría descubierto una infidelidad del «Mago» con María José «Coté» López. El episodio habría ocurrido durante una visita de la empresaria a Qatar, donde se encontraba el exfutbolista.

Tras enterarse de lo ocurrido, la española tomó sus pertenencias y regresó de inmediato a Chile junto a su hija.

Poco después, Luis Jiménez confirmó públicamente la infidelidad mediante sus redes sociales. En la misma instancia, el exfutbolista le pidió disculpas a Gala por lo sucedido.

Claudia Schmitd cuestionó duramente a Coté López

La situación provocó múltiples comentarios en redes y televisión. Una de las voces que se refirió al escándalo fue Claudia Schmitd, quien abordó el tema en «Modo Cahuín» y apuntó directamente contra Coté López.

La panelista cuestionó que la empresaria se involucrara con Jiménez mientras él mantenía una relación con Gala.

«Es una atrevida. Porque se comió al ex marido antes de irse, cuando ya sabía que estaba con la Gala. Y se hacía la amiga», lanzó Schmitd.

Luego, la comunicadora hizo referencia al viaje de Coté López a Qatar y a la recepción que habría tenido por parte de Gala Caldirola.

«Se fue a Qatar y la otra recibiéndola con flores, con chocolates. No, no puede ser tan atrevida y sinvergüenza», expresó con molestia.

Finalmente, Schmitd volvió a cuestionar duramente la actitud que, a su juicio, habría tenido Coté López durante la polémica.

«La verdad que yo te voy a ser bien franca. La encuentro una atrevida, atrevida total. Sinvergüenza, caliente y además no come ni deja comer», sentenció.

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