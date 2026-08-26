Muere Tim Curry a los 80 años: el actor que aterrorizó como Pennywise y conquistó con “The Rocky Horror Picture Show”

El mundo del cine y la televisión está de luto por la muerte de Tim Curry. El reconocido actor británico falleció a los 80 años durante la noche del martes en su casa de Los Ángeles, según informó TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio estadounidense, agentes acudieron hasta su domicilio cerca de las 23:23 horas. Los primeros antecedentes apuntan a que no existirían indicios de una intervención de terceros. La causa exacta de su muerte aún no ha sido detallada públicamente.

Curry dejó una extensa trayectoria que pasó por el cine, la televisión, el teatro y el trabajo de voz. Su nombre quedó especialmente ligado a personajes excéntricos, oscuros y villanescos que se transformaron en referentes de la cultura popular.

Sus papeles más recordados

Uno de sus trabajos más emblemáticos fue el del doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show. La producción se convirtió con los años en una película de culto y llevó a Curry a alcanzar fama internacional.

Otro de sus personajes más reconocidos llegó con Pennywise, el aterrador payaso de la miniserie It, adaptación de la novela de Stephen King estrenada en 1990. Su interpretación marcó a toda una generación de espectadores y convirtió a esa versión del personaje en un referente del terror televisivo.

También interpretó a Wadsworth, el particular mayordomo de Clue (1985), y al villano Darkness en Legend, película de 1985 en la que compartió pantalla con un joven Tom Cruise.

Su filmografía incluyó además títulos populares como Mi pobre angelito 2, La caza del Octubre Rojo, Annie y Muppet Treasure Island.

Curry también desarrolló una importante carrera como actor de voz. Participó en diversas producciones animadas, videojuegos y audiolibros, además de prestar su voz para proyectos relacionados con Scooby-Doo, Rugrats, Mucha Lucha y Star Wars: The Clone Wars.

En 2012, el actor sufrió un grave accidente cerebrovascular que afectó su movilidad y marcó un cambio en su actividad profesional. Desde entonces, redujo considerablemente sus apariciones en pantalla y se enfocó principalmente en trabajos de voz.

Con su fallecimiento, el espectáculo pierde a un intérprete que convirtió personajes extravagantes, villanos y figuras inquietantes en algunas de las actuaciones más recordadas de varias generaciones.

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