Filtran millonaria cifra que recibiría Mauricio Pinilla por participar en Fiebre de Canto

Mauricio Pinilla se ha convertido en uno de los rostros que más comentarios genera en Fiebre de Canto, el nuevo estelar musical de Chilevisión. El exfutbolista aceptó el desafío de dejar atrás su habitual faceta como comentarista deportivo y ahora busca demostrar sus habilidades frente al micrófono.

Su participación no ha estado exenta de críticas y burlas en redes sociales. Sin embargo, Pinilla continúa firme en la competencia y, durante los últimos días, su presencia en el programa sumó un nuevo ingrediente: el supuesto sueldo que recibiría por cada semana de participación.

El supuesto sueldo de Pinilla

De acuerdo con información publicada por La Hora, el exseleccionado nacional estaría recibiendo cerca de $3 millones semanales por ser parte de Fiebre de Canto.

La cifra ha llamado la atención, considerando que el exdelantero también mantiene una carrera ligada a las comunicaciones deportivas desde que se retiró del fútbol profesional.

Esta nueva etapa laboral llega después de varios episodios complejos en su vida personal. Pinilla ha enfrentado su separación, problemas económicos que derivaron en el embargo de algunas de sus propiedades y, además, reveló hace algunos meses que padecía cáncer.

A esto se sumó recientemente su participación indirecta en la polémica protagonizada por Luis Jiménez, Gala Caldirola y Coté López. Pinilla salió en defensa de Gala, quien además fue su expareja, situación que generó una reacción de Gissella Gallardo.

La también expareja del exfutbolista lo cuestionó públicamente y le advirtió sobre su actitud, mientras que el tema provocó diversas reacciones en redes sociales.

Ahora, Pinilla enfrenta un desafío completamente distinto. En Fiebre de Canto, busca consolidarse como participante y demostrar que también puede desenvolverse en el mundo de la música. Mientras recibe críticas por sus presentaciones, el supuesto pago de $3 millones por semana volvió a instalar su nombre en el centro de la conversación.

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