Rostro de Canal 13 impacta con atrevida confesión: «Llevo tres años en celibato (…) tener a ese semental dando vueltas sería un problema»

Lisandra Silva abrió un inesperado capítulo de su vida personal en Vecinos al límite. La participante de Canal 13 sorprendió al revelar cuánto tiempo lleva sin tener relaciones íntimas y, además, reconoció sin filtros la atracción que siente por Matías Ramos.

Todo ocurrió tras una modificación en los equipos del reality. Debido a que había una diferencia en la cantidad de participantes, Silva y Carolina Vergara debieron enfrentarse a una dinámica que definiría sus respectivos grupos.

Lisandra Silva confiesa atracción por participante de Canal 13

En medio de la situación, Lisandra tuvo la posibilidad de decidir si continuaba en el equipo rosado o se cambiaba al azul. Finalmente, optó por permanecer donde estaba.

Su decisión tuvo un motivo bastante particular: Matías Ramos, integrante del equipo rival. La cubana admitió que la presencia del fisicoculturista podría convertirse en una verdadera tentación para ella.

“No me gusta, me encanta y creo que podría ser una gran distracción para mí”, reconoció Silva, dejando en evidencia la atracción que siente por su compañero.

La participante incluso fue más allá y sinceró cómo ha sido su vida sentimental durante los últimos años.

“llevo tres años en celibato, este cuerpo necesita alegría, y de verdad que tener a ese semental dando vueltas sería un problema para mí”, lanzó entre risas.

Sin embargo, Matías no fue la única razón que influyó en su decisión. Lisandra también tuvo en cuenta su relación con Julia Fernandes, quien además mantiene una amistad con ella y también considera atractivo al fisicoculturista.

La modelo recordó que ambas ya habían protagonizado conflictos relacionados con hombres en el pasado.

“Julia y yo ya hemos tenido peleas por un hombre en el pasado y no quiero que se vuelva a repetir el patrón”, explicó.

Pese a reconocer la atracción que existe hacia Ramos, Silva aseguró que no está dispuesta a arriesgar su vínculo con la brasileña por un romance dentro del encierro.

“Yo pongo la amistad por delante de un hombre. No quiero que nos vuelva a pasar”, afirmó.

Finalmente, la decisión provocó que Carolina Vergara dejara el equipo rosado y se trasladara al azul. La participante recibió la noticia entre lágrimas y tuvo que despedirse de sus compañeros antes de comenzar esta nueva etapa dentro del reality.

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