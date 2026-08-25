Coté López se quiebra tras polémica con Gala Caldirola y anuncia inesperado gesto: «Lo voy a…»

Coté López volvió a referirse a la polémica que la involucró con Gala Caldirola y Luis “Mago” Jiménez. La empresaria fue abordada por un equipo de Plan Perfecto tras llegar a Punta Cana, República Dominicana, destino al que viajó junto a familiares para tomarse unos días de descanso.

La aparición ocurrió después del tenso enfrentamiento telefónico que protagonizó con Caldirola durante Primer Plano. Esta vez, sin embargo, López mostró una actitud completamente distinta y terminó quebrándose al hablar de la española.

La periodista Gabriela López le preguntó qué le diría actualmente a Gala. La empresaria respondió entre lágrimas: “Que lo siento en el alma, que no se lo merecía. Solo eso”.

Coté López se arrepiente de su intervención en la polémica con Gala

Durante la conversación, Coté también reconoció que se arrepiente de haber intervenido mientras Caldirola entregaba su versión de los hechos en televisión. En aquella oportunidad, López llamó al programa y protagonizó un intercambio con la exesposa de Jiménez.

“Fue un error. Fue un error, estaba en caliente”, admitió frente a las cámaras de CHV.

La empresaria profundizó luego en sus sentimientos y reconoció que debió actuar de otra manera. “Me arrepiento. Tenía que haberle pedido disculpas”, afirmó.

Fue en ese momento cuando reveló que pretende concretar personalmente ese gesto con Caldirola. Ante la pregunta sobre si efectivamente le ofrecerá disculpas, López aseguró: “Lo voy a hacer cuando esté bien”.

De esta manera, la empresaria dejó abierta la posibilidad de un nuevo acercamiento con la española una vez que se encuentre emocionalmente preparada para hacerlo.

Eso sí, López fue tajante al marcar una diferencia con Luis Jiménez. Cuando le preguntaron si también tenía pensado disculparse con su exmarido, descartó completamente esa opción.

“A Luis, no”, respondió de manera contundente.

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